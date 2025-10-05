Nou record pentru bitcoin, care trece de 125.000 de dolari
Bitcoinul a atins un nou maxim duminică, depăşind pragul de 125.000 de dolari, în contextul în care paralizia bugetară continuă în Statele Unite ale Americii, relatează AFP, citată de Agerpres.
Vedeta criptomonedelor a atins 125.689 de dolari, depăşind recordul anterior înregistrat în luna august, de circa 124.500 de dolari.
Bitcoin s-a aflat pe un trend ascendent puternic pe fondul reticenţei investitorilor în faţa blocajului bugetar din SUA.
Preşedintele american Donald Trump şi familia sa au promovat de asemenea criptomonedele şi sunt implicaţi în diverse iniţiative în acest domeniu, ceea ce a impulsionat cursul bitcoinului.
