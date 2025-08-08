Tânăra senzație Victoria Mboko a învins-o pe Naomi Osaka și a cucerit Canadian Open: „Nu m-aș fi gândit niciodată că voi ajunge în finală” / Ben Shelton câștigă la masculin

Tânăra canadiană Victoria Mboko a revenit spectaculos joi pentru a o învinge pe fostul număr unu mondial Naomi Osaka, scor 2-6, 6-4, 6-1, adjudecându-și astfel titlul de campioană a Canadian Open la simplu, primul din cariera sa.

Mboko, în vârstă de 18 ani, care a primit un wild card pentru a participa la turneul de la Montreal, a revenit după ce a pierdut primul set și a surprins-o pe Naomi Osaka (locul 25 WTA), încheind o săptămână perfectă în tenis. A fost a patra victorie a lui Mboko împotriva unei campioane de Grand Slam în acest turneu, după ce jucătoarea clasată pe locul 85 mondial le-a învins pe Sofia Kenin, Coco Gauff și Elena Rybakina în drumul spre finală.

Cu această victorie Mboko urcă de pe locul 85 WTA pe 24.

„Ultimele două săptămâni au fost incredibile”, a declarat Mboko, care a început anul pe locul 333 în clasament. „Chiar și atunci când am primit wild card-ul să joc aici… am fost extrem de fericită să joc în Montreal pentru prima dată. Îmi amintesc că eram foarte emoționată, dar am încercat să savurez momentul cât mai mult posibil.”

„Când am câștigat în prima rundă, am fost super fericită și mulțumită. Nu m-aș fi gândit niciodată că voi ajunge în finală, darămite să câștig turneul. Am atât de multe emoții încât nici nu pot să le exprim.”

Jucătoarea favorită a publicului local și-a găsit ritmul în setul doi, reușind un break și stabilind un avans de 5-2, în timp ce Osaka a avut dificultăți cu retururile. Ea a profitat de ocazie pentru a egala situația și a forța un set decisiv. Momentul decisiv a venit în setul al treilea, când Mboko a preluat conducerea cu 3-1 după ce a salvat patru mingi de break într-un game crucial, care i-a oferit un control ferm asupra meciului. A continuat să joace bine și a câștigat titlul după două ore și patru minute de joc, notează Reuters.

„Vreau să-i mulțumesc lui Naomi pentru un meci incredibil”, a spus Mboko pe teren. „Am admirat-o întotdeauna când eram mică. Este minunat să joc împotriva unei jucătoare atât de uimitoare ca tine.” „Nu aș putea fi mai recunoscătoare”, a adăugat ea.

Mboko a menționat că se gândește la US Open, care începe pe 24 august, dar și-a temperat așteptările. „Voi juca pentru prima dată acolo, așa că sunt multe începuturi noi pentru mine”, a adăugat ea. „Deși experimentez totul pentru prima dată anul acesta, cred că pe parcurs va fi un drum cu suișuri și coborâșuri, dar vreau doar să mă bucur de acest proces cât mai mult posibil. Nu totul va merge cum îmi doresc și nu totul va fi pozitiv, dar sunt foarte fericită să mă aflu în această situație… Cred că îmi construiește caracterul.”

Pentru Osaka, care încearcă să-și relanseze cariera după o perioadă de inconstanță și după revenirea din concediul de maternitate, înfrângerea a prelungit perioada fără titluri.

„Este amuzant, în această dimineață eram foarte recunoscătoare și nu știu de ce emoțiile mele s-au schimbat atât de repede”, a spus Osaka, care a câștigat ultimul său trofeu la Australian Open în 2021. „Sunt fericită că am jucat finala. Victoria a jucat foarte bine. Am uitat complet să o felicit pe teren, dar a fost cu adevărat extraordinară.”

Ben Shelton, campion la masculin

Americanul Ben Shelton, al patrulea favorit, a obținut primul său titlu ATP Masters 1000 la Canadian Open din Toronto, învingându-l pe rusul Karen Khachanov, al 11-lea favorit, cu 6-7(5) 6-4 7-6(3).

Jucătorul clasat pe locul șapte mondial a încheiat o săptămână impresionantă în care i-a învins pe italianul Flavio Cobolli (favoritul 13), pe australianul Alex de Minaur (favoritul 9) și pe americanul Taylor Fritz (favoritul 2), obținând astfel primul său titlu Masters 1000 și cea mai importantă victorie a carierei.

Sportivul de 22 de ani este cel mai tânăr american care a câștigat un turneu Masters 1000 de la Andy Roddick în 2004, la Miami. Celelalte două titluri ale sale au fost câștigate la Tokyo în 2023 și la Houston în 2024.

„Este un sentiment ireal”, a declarat Shelton. „A fost o săptămână lungă, un drum deloc ușor până în finală. Am jucat cel mai bun tenis al meu exact atunci când a contat. Am fost hotărât, am perseverat, am fost rezistent. Toate calitățile pe care îmi place să le văd la mine.”

Datorită acestui triumf, semifinalistul de la Australian Open va urca pe cea mai înaltă poziție din cariera sa, locul șase în clasamentul mondial.