G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Suveranism, populism, izolaționism (Op-ed)

Vladimir Tismaneanu
Foto: Vladimir Tismăneanu / Arhiva personala

Suveranism, populism, izolaționism (Op-ed)

Analize12 Aug 0 comentarii

Suveranismul este un amestec de varii fobii și emoții. Este un fetișism identitar care absolutizează „tradiția” și o mitologică specificitate. Drepturile omului sunt negate pentru că „nimeni nu are dreptul să ne dicteze cine suntem”. Absolutizează diferența până la a șterge posibilitatea însăși a universalității. Suveranismul este paroxismul izolaționismului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Populismul este deliberat vag și programatic nebulos. Proteic, profetic și imprevizibil, nu poate oferi, n-a oferit niciodată, soluții viabile la provocări presante. Liderul populist, el sau ea, își dă ochii peste cap și promite luna de pe cer.

Populismul este o exaltare a unor „străfunduri originare” prin a căror renaștere se întrevede viitorul, firește, luminos. Corpul politic, presupus bolnav, decadent, trebuie vindecat. Fascismul mussolinian folosea uleiul de ricin.

Populismul injectează triumfalism. Populismul inspiră credințe misticoide. În jurul ființei providențiale, să zicem Evita Perón, se țes legende, se nasc superstiții. Populismul desfide departajările valorice și neagă raționalitatea acțiunilor politice. Credința este desfigurată și instrumentalizată cinic.

Fluiditatea conceptului nu trebuie să ne inducă în eroare. Există teme comune în populismele „suveraniste” din Ungaria, România, Serbia, Slovacia, Germania, Austria, Italia, dar și de pe alte continente. De pildă chavismul, acum madurismul. Trumpismul este clădit pe cultul neoromantic al grandorii trecutului, pe imperativul/mitul solidarității etnice și pe un „anti-americanism” xenofob.

Populismul nu se ferește de contradicțiile în termeni. Ba chiar dimpotrivă. Populismul combină nostalgii, reverii, așteptări, anxietăți și pasiuni primordialist-arhaice și colectivist-antilibérale.

Populismul este balsam pentru cei care tânjesc după minuni. Populismul nu este o ideologie cât de cât coerentă, ci un bricolaj în perpetuă rearanjare. O mixtură de afecte, emoții și fobii.

Demagogul populist nu se simte constrâns de niciun fel de angajamente. Pariază pe credulitate și amnezie.

Vladimir Tismăneanu este profesor de științe politice la Universitatea Maryland din zona metropolitană Washington, DC și autor a numeroase cărți în engleză și română, inclusiv „Aventura ideilor. Cum ieșim din mrejele ideologiilor totalitare”, apărută la Humanitas în 2024. În 2006 a condus Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.