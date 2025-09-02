SURSE Votul la moțiunile de cenzură anunțate de AUR ar putea avea loc vineri

Votul la cele patru moțiuni de cenzură anunțate de AUR împotriva proiectelor pe care guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea ar putea avea loc vineri, au declarat pentru G4Media surse din coaliție. Astfel, dacă partidul extremist AUR depune astăzi moțiunile, ele ar putea fi tot citite în plen tota astăzi, ca să lase dezbaterile și votul vineri.

AUR a anunțat luni că va depune moțiuni de cenzură împotriva a patru din cele cinci proiecte legislative pe care guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea luni seară în Parlament.

Singurul proiect pe care AUR nu va depune o moțiune de cenzură este cel prin care crește vârsta de pensionare a magistraților și scade pensia acestora.

Cele cinci proiecte pe care și-a asumat răspunderea guvernul Bolojan sunt:

Guvernul a aprobat proiectul de lege în forma inițială și a respins toate amendamentele depuse de senatori și deputați, în cadrul procedurii de angajare a răspunderii Guvernului în fața Parlamentului.