SURSE În urma discuțiilor din coaliție nu s-a ajuns deocamdată la nici o înțelegere

Nicio înțelegere între liderii coaliţiei de guvernare, spun sursele G4Media, la ședința de miercuri seara. Liderii coaliției aveau pe agenda întâlnirii subiecte privind reforma administrației locale şi pachetul de relansare economică pe care PSD vrea să îl prezinte în această săptămână.

Reamintim, liderii coaliţiei trebuie să se pună de acord privind principalele aspecte legate de reforma administraţiei, o restanţă din pachetul doi de măsuri fiscale, respectiv concedierea a 10% din funcţionarii primăriilor.

Premierul Ilie Bolojan declara recent că s-a discutat în coaliţia de guvernare, dar şi la întrevederea cu preşedintele Nicuşor Dan, despre reducerea cu 10% a personalului din administraţia publică.

Premierul mai spunea că programul de guvernare a fost ”cât se poate de clar”, în privinţa reducerilor de costuri în sectorul public.

”Dacă nu reducem cheltuielile structurale, care în administraţie înseamnă o cotă importantă de cheltuieli de personal, care la multe primării reprezintă 100% din total venituri (…) deci dacă nu reducem aceste cheltuieli, putem să facem un efort anul acesta de a reduce, să spunem, alte cheltuieli. Poate nu cumpărăm anumite lucruri, dar anul viitor aceste cheltuieli, statele de plată vin din nou la plată. Deci, din punctul meu de vedere, noi trebuie să luăm nişte măsuri structurale, iar cheltuielile de personal fac parte din măsurile de reformă”, arăta Bolojan.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirma despre restructurările în administraţiecă poziţia PSD este aceeaşi şi nu vede să faci un scop în sine din a da oamenii afară, pentru că îi treci în şomaj şi vor însemna iarăşi cheltuieli pentru stat.

El menţiona că radiografia clară cu situaţia posturilor ocupate la nivelul administraţiei publice locale a fost prezentată de ministrul dezvoltării în grupul de lucru din coaliţie iar pe final de săptămână va fi prezentată primă formă a acestui pachet sau părţii de pachet.

Preşedintele interimar al PSD sublinia că în următoarele zile PSD va prezenta programul de relansare economică la care lucrează, pe care îl va trimite ulterior coaliţiei.