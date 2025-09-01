SURSE Amendament USR care interzice bonusurile la Autoritatea de Supraveghere Financiară, ANRE, ANCOM, acceptat în coaliție / Propunerea trebuie adoptată și în ședința de Guvern

Un amendament USR care interzice bonusurile la autoritățile autonome, precum Autoritatea de Supraveghere Financiară, ANRE, ANCOM, în următorii trei ani a fost acceptat în coaliție, potrivit surselor G4Media.

Propunerea inițială din Pachetul 2 de măsuri era ca bonusurile să fie limitate la 2 salarii de ministru/an, adică 26.000 de lei, însă USR a susținut că, România fiind în deficit excesiv, primele și bonusurile trebuie drastic limitate.

La ora 16.30 a fost convocată ședința de Guvern pentru adoptarea amendamentelor la Pachetul 2 pentru care Guvernul îți va asuma răspunderea în Parlament de la ora 19.00.

