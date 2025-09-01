G4Media.ro
SURSE Amendament USR care interzice bonusurile la Autoritatea de Supraveghere Financiară, ANRE,…

SURSE Amendament USR care interzice bonusurile la Autoritatea de Supraveghere Financiară, ANRE, ANCOM, acceptat în coaliție / Propunerea trebuie adoptată și în ședința de Guvern

Un amendament USR care interzice bonusurile la autoritățile autonome, precum Autoritatea de Supraveghere Financiară, ANRE, ANCOM, în următorii trei ani a fost acceptat în coaliție, potrivit surselor G4Media.

Propunerea inițială din Pachetul 2 de măsuri era ca bonusurile să fie limitate la 2 salarii de ministru/an, adică 26.000 de lei, însă USR a susținut că, România fiind în deficit excesiv, primele și bonusurile trebuie drastic limitate.

La ora 16.30 a fost convocată ședința de Guvern pentru adoptarea amendamentelor la Pachetul 2 pentru care Guvernul îți va asuma răspunderea în Parlament de la ora 19.00.

LIVE Guvernul Bolojan își asumă răspunderea luni, în Parlament, pe Pachetul doi de măsuri fiscale, inclusiv reforma pensiilor magistraților / Măsurile care vizează administrația locală, amânate din cauza neînțelegerilor din coaliție / PNL, avertisment despre ruperea coaliției

