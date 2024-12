Surpriză la CE de handbal feminin: Franța, eliminată în semifinale

Selecţionatele Norvegiei şi Danemarcei vor juca finala Campionatului European de handbal feminin – EHF EURO 2024, găzduit de Austria, Ungaria şi Elveţia, după ce s-au impus în semifinalele desfăşurate vineri, la Viena.

În prima semifinală, Norvegia, campioana europeană şi olimpică, a trecut fără probleme de Ungaria, cu 30-22 (13-11).

Henny Ella Reistad a marcat 7 goluri pentru scandinave, iar Emilie Margrethe Hovden şi Thale Rushfeldt Deila, câte 5.

„Veterana” Katrine Lunde a reuşit 11 intervenţii.

De la maghiare s-au remarcat Katrin Gitta Klujber, cu 5 goluri, Viktoria Gyori-Lukacs şi Petra Simon, cu câte 4, precum şi portarul Kinga Janurik, cu 10 intervenţii.

Pentru Norvegia va fi a 13-a finală de campionat european, având până acum 9 titluri continentale.

În a doua semifinală, Danemarca a dispus de Franţa, campioana mondială en titre şi vicecampioana olimpică, cu 24-22 (13-11), meciul fiind arbitrat de româncele Cristina Lovin şi Simona Stancu.

Danezele au controlat jocul mai tot timpul, iar în repriza secundă au condus şi la şase goluri (20-14).

„Les Bleues” au redus din ecart pe final, dar victoria a revenit Danemarcei.

Anne Mette Hansen a marcat 7 goluri pentru învingătoare, iar Mie Enggrob Hoejlund a reuşit 5. Emma Cecilie Uhrskov Friis (CSM Bucureşti) a marcat 2 goluri. Portarul Anna Opstrup Kristensen a avut nu mai puţin de 16 intervenţii.

Pauletta Foppa a înscris 4 goluri, Grace Zaadi Deuna a reuşit 3, iar Laura Flippes tot 3, pentru Franţa.

