Surpriză în F1: Hamilton, cel mai rapid „acasă” la Silverstone în primul antrenament liber

Spre bucuria fanilor prezenți în tribunele legendarului circuit de la Silverstone, Lewis Hamilton a fost cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente libere contând pentru Marele Premiu de Formula 1 al Marii Britanii.

Multiplul campion mondial de la Ferrari a stabilit timpul de referință la 1:26.892.



A fost urmat de un alt britanic, Lando Norris, de la McLaren. Acesta a avut o întârziere de 0.023 de secunde, în timp ce Oscar Piastri a fost al treilea (întârziere de 0.150 de secunde).

Charles Leclerc (coechipierul lui Hamilton) a fost al patrulea, George Russell (Mercedes – alt britanic) a fost al cincilea, Isack Hadjar (Racing Bulls) al șaselea, Alexander Albon (Williams) al șaptelea, Liam Lawson (Racing Bulls) al optulea, Kimi Antonelli (Mercedes) al nouălea, iar Max Verstappen (RedBull) doar al zecelea.

FP1 CLASSIFICATION

