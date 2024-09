Super-taifunul Yagi a lovit Vietnamul după ce a ucis două persoane în China şi 13 în Filipine. Vântul a depăşit la rafale 230 de km/h

Super-taifunul Yagi a atins coasta de nord a Vietnamului sâmbătă după-amiază, potrivit presei de stat, continuându-şi traiectoria devastatoare după ce a ucis două persoane şi a provocat pagube importante în sudul Chinei, iar la începutul săptămânii a făcut 13 morţi în Filipine, relatează AFP conform News.ro.

Yagi a lovit sâmbătă provinciile Quang Ninh şi Haiphong din nordul Vietnamului, dezrădăcinând mii de copaci şi scoţând ambarcaţiuni în larg, a relatat VNExpress.

În Haiphong, acoperişurile metalice şi panourile publicitare au zburat prin oraş din cauza vântului puternic şi a ploii abundente provocate de taifun.

„Nu am mai văzut un taifun de o asemenea magnitudine de ani de zile”, a declarat pentru AFP Tran Thi Hoa, în vârstă de 48 de ani, locuitoare din Haiphong. „A fost înspăimântător. Am rămas în casă după ce mi-am închis toate ferestrele. Dar sunetul vântului şi al ploii a fost incredibil. Am putut auzi chiar sunetul acoperişurilor metalice care se rupeau şi cădeau în stradă”, a spus ea.

Este de aşteptat ca taifunul să treacă şi prin Golful Halong, un sit din patrimoniul mondial UNESCO.

Înainte de furtună, prim-ministrul vietnamez Pham Minh Chinh a cerut autorităţilor locale să evacueze locuitorii din zonele periculoase. De asemenea, el a cerut altor locuitori să nu îşi părăsească locuinţele.

Aproximativ 20.000 de persoane au fost evacuate şi transportate în zone mai sigure şi mai înalte din nordul Haiphong, Thai Binh şi Hanoi, au declarat autorităţile locale. Acestea au fost cazate în şcoli, grădiniţe şi alte clădiri publice.

Patru aeroporturi din nordul ţării, inclusiv aeroportul internaţional Noi Bai din capitală, au fost închise, iar transportul maritim a fost interzis începând de vineri.

RAFALE DE PESTE 230 DE KM /H ÎN CHINA

În sudul Chinei, taifunul Yagi a ucis cu o zi înainte cel puţin două persoane şi a rănit 92 pe insula turistică Hainan, cunoscută pentru plajele sale şi hotelurile de lux, potrivit unui prim bilanţ anunţat sâmbătă de agenţia oficială Xinhua.

Taifunul a adus ploi abundente şi rafale de vânt de peste 230 km/h, dezrădăcinând numeroşi copaci. Aproximativ 460.000 de persoane de pe insulă au fost evacuate în siguranţă, potrivit televiziunii de stat CCTV. Imaginile televizate au arătat ploi extrem de puternice şi nenumăraţi copaci dezrădăcinaţi, dintre care unii au căzut pe maşini.

În provincia învecinată Guangdong (sudul Chinei), autorităţile au declarat vineri că au evacuat, de asemenea, peste 574.000 de locuitori în zone sigure. Aeroportul din Haikou, capitala provinciei Hainan din nordul insulei, va fi închis temporar până duminică la prânz, potrivit agenţiei China News.

Imaginile difuzate de mass-media chineze din Hainan şi Guangdong au arătat pagube importante. CCTV a difuzat imagini ale unui hotel din Hainan cu un hol devastat, calculatoare distruse şi grămezi de structuri metalice pe podea, ferestrele fiind smulse de forţa vântului. În oraşul Leizhou, din Guangdong, muncitori rutieri purtând căşti de protecţie ridicau sâmbătă numeroşi copaci căzuţi pe şosea, potrivit imaginilor difuzate de canal.

13 MORŢI ÎN FILIPINE

Yagi a ucis cel puţin 13 persoane în Filipine în această săptămână, când era încă clasificat drept furtună tropicală. Acesta a provocat inundaţii şi alunecări de teren pe insula principală Luzon înainte de a se transforma într-un super-taifun în ultimele zile.

Joi seară, taifunul a trecut la mai puţin de 400 de kilometri de Hong Kong, aducând precipitaţii abundente. Bursa din Hong Kong a fost suspendată vineri, iar şcolile au fost închise, însă pagubele au fost limitate.

Sudul Chinei este frecvent lovit vara şi toamna de taifunuri care se formează în oceanele calde de la est de Filipine şi Thailanda. Potrivit unui studiu publicat în iulie, taifunurile din regiune se formează mai aproape de coastă decât înainte, se intensifică mai rapid şi rămân mai mult timp deasupra uscatului, ca urmare a schimbărilor climatice.