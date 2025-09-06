Summitul G20 va avea loc la complexul său de golf din Miami, anunţă Trump / Președintele SUA ”şi-ar dori foarte mult” să participe și dictatorii Vladimir Putin şi Xi Jiping

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Donald Trump a anunţat vineri că summitul G20 din 2026 va avea loc la una dintre proprietăţile familiei sale din Florida: complexul de golf şi hotelier Doral din Miami, relatează AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Nu vom câştiga deloc bani din asta”, a dat asigurări liderul republican, susţinând că locul ales pentru summitul de anul viitor, „Trump National Doral Miami”, este „cel mai bun loc”.

În timpul primului său mandat (2017-2021), Donald Trump a dorit să găzduiască un summit G7 în acelaşi loc, dar a renunţat în faţa unui val de acuzaţii de corupţie.

Miliardarul în vârstă de 79 de ani a subliniat, în timpul discuţiei cu presa din Biroul Oval, că proprietatea este aproape de aeroport şi asigurând că „fiecare ţară va avea propria clădire”.

„În timp ce vom sărbători anul viitor 250 de ani de la înfiinţarea naţiunii noastre, Statele Unite vor avea onoarea de a găzdui summitul G20 chiar aici, în America, pentru prima dată în aproape 20 de ani”, a mai declarat el.

Locatarul Casei Albe a profitat de această conferinţă de presă pentru a transmite că „i-ar plăcea foarte mult” ca liderii rus Vladimir Putin şi chinez Xi Jinping să vină la summitul G20 de la Miami.

Donald Trump a confirmat, pe de altă parte, că el nu va participa la summitul G20 din Africa de Sud, ţară pe care o acuză de persecutarea persoanelor de rasă albă. Vicepreşedintele său, JD Vance, va reprezenta Statele Unite în locul său.