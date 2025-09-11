Suedia l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după încălcarea spaţiului aerian polonez: ncălcările Rusiei sunt inacceptabile şi constituie o ameninţare la adresa securităţii europene

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministerul suedez de Externe a anunţat joi că l-a convocat pe ambasadorul Moscovei la Stockholm pentru a protesta faţă de intruziunea de miercuri a 19 drone ruseşti în spaţiul aerian polonez, incident considerat de Varşovia un act deliberat, relatează AFP, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Încălcările Rusiei sunt inacceptabile şi constituie o ameninţare la adresa securităţii europene”, a declarat ministrul suedez de externe, Maria Malmer Stenergard, într-un comunicat, subliniind că în timpul întâlnirii cu diplomatul rus „a fost subliniat dreptul Poloniei de a-şi afirma integritatea teritorială şi de a-şi apăra spaţiul aerian”.

Cel puţin 19 drone armate ruseşti au pătruns în spaţiul aerian polonez miercuri dimineaţa devreme, determinând armata poloneză, precum şi alte aeronave şi sisteme de apărare aeriană ale unor aliaţi precum Ţările de Jos, Germania şi Italia, să respingă intruziunea sub coordonarea Comandamentului aerian al NATO.

Guvernul polonez a calificat incidentul drept „un act de agresiune”, în timp ce Rusia a negat „orice intenţie de a ataca Polonia” şi şi-a exprimat disponibilitatea de a deschide consultări cu această ţară.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat miercuri că dronele sale au efectuat un atac major asupra instalaţiilor militare din vestul Ucrainei, dar nu aveau în plan să lovească ţinte din Polonia.