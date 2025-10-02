SUA vor furniza Ucrainei informații pentru atacuri cu rachete în interiorul Rusiei / E pentru prima dată când administrația Trump va ajuta Ucraina să lanseze rachete cu rază lungă împotriva țintelor energetice din Rusia / Se ia în considerare și livrarea de rachete Tomahawk și Barracuda

Trump a aprobat partajarea datelor de țintire cu ucrainenii, în timp ce administrația ia în considerare trimiterea de arme puternice, anunță Wall Street Journal.

SUA vor furniza Ucrainei informații pentru atacuri cu rachete de lungă distanță asupra infrastructurii energetice a Rusiei, au declarat oficiali americani, în timp ce administrația Trump ia în considerare trimiterea la Kiev a unor arme puternice care ar putea pune în vizor mai multe ținte din Rusia.

Președintele Trump a aprobat recent ca agențiile de informații și Pentagonul să ajute Kievul în aceste atacuri. Oficialii americani cer aliaților din Organizația Tratatului Atlanticului de Nord să ofere un sprijin similar, au declarat aceste persoane. Extinderea schimbului de informații cu Kievul este cel mai recent semn că Trump își intensifică sprijinul pentru Ucraina, în contextul în care eforturile sale de a avansa negocierile de pace au stagnat.

Oficialii spun că este pentru prima dată când administrația Trump va ajuta Ucraina să lanseze rachete cu rază lungă de acțiune împotriva țintelor energetice aflate adânc în teritoriul rus.

Deși SUA asistă de mult timp atacurile cu drone și rachete ale Kievului, schimbul de informații înseamnă că Ucraina va fi mai în măsură să lovească rafinării, conducte, centrale electrice și alte infrastructuri aflate la mare distanță de granițele sale, cu scopul de a priva Kremlinul de venituri și petrol pentru a-și susține invazia.

SUA ia în considerare și livrarea de rachete Tomahawk și Barracuda, precum și alte rachete de fabricație americană lansate de la sol și din aer, cu o rază de acțiune de aproximativ 500 de mile, au declarat alți oficiali ai administrației. Nu s-a luat încă nicio decizie cu privire la ce anume să se trimită, dacă se va trimite ceva, au spus oficialii.

Informațiile, combinate cu arme mai puternice, ar putea avea un efect mult mai puternic decât atacurile anterioare ale Ucrainei în Rusia, provocând daune mai mari infrastructurii energetice a acesteia și blocând apărarea aeriană rusă. Oficialii americani așteaptă instrucțiuni scrise de la Casa Albă înainte de a împărtăși informațiile necesare, a declarat un oficial.

Un purtător de cuvânt al Agenției de Informații a Apărării a declarat că nu poate comenta operațiunile de informații în curs sau active. O purtătoare de cuvânt a Agenției Centrale de Informații a refuzat să comenteze.

Administrația a aprobat recent vânzarea către Ucraina a munițiilor de atac cu rază extinsă, o rachetă lansată din aer care poate parcurge între 150 și 280 de mile. Racheta de croazieră Tomahawk, una dintre cele mai precise arme americane, are o rază de acțiune de aproximativ 1.500 de mile.

Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a dezvăluit săptămâna trecută că i-a cerut lui Trump rachete Tomahawk. Vicepreședintele JD Vance a declarat duminică la Fox News că SUA ia în considerare cererea Ucrainei.