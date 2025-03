STUDIU Un nou indicator pentru sănătatea inimii: raportul dintre ritmul cardiac și numărul de pași

Oamenii își monitorizează sănătatea prin numărarea pașilor zilnici sau înregistrarea ritmului cardiac mediu. Acum, cercetătorii propun un nou metric: împărțirea ritmului cardiac mediu zilnic la numărul de pași efectuați în aceeași perioadă, conform The New York Times.

Acest raport, numit Daily Heart Rate Per Step (DHRPS), oferă informații despre eficiența inimii, conform unui studiu realizat de Școala de Medicină Feinberg de la Universitatea Northwestern, publicat în Journal of the American Heart Association.

Rezultatele au arătat că un DHRPS mai ridicat este asociat cu boli precum diabetul de tip II, hipertensiunea, insuficiența cardiacă, accidentul vascular cerebral, ateroscleroza coronariană și infarctul miocardic.

„Este o măsură a ineficienței inimii”, a explicat Zhanlin Chen, student în anul III la medicină și autor principal al studiului. „Analizează cât de rău funcționează inima.”

Experții consideră DHRPS o îmbunătățire față de măsurătorile individuale ale pașilor sau ritmului cardiac. Dr. Peter Aziz, cardiolog la Cleveland Clinic, a subliniat că acest raport reflectă mai bine eficiența inimii decât indicatorii utilizați separat.

Studiul, bazat pe date Fitbit de la aproape 7.000 de utilizatori de smartwatch, a arătat că persoanele cu un DHRPS ridicat prezintă un risc mai mare de afecțiuni cardiovasculare.

Un exemplu simplu: două persoane fac 10.000 de pași zilnic, dar una are un ritm cardiac mediu de 80 bpm, iar cealaltă de 120 bpm. Prima va avea un DHRPS de 0.008, iar a doua de 0.012 – un raport mai mare indică un risc cardiac crescut.

Acest indicator oferă o metodă accesibilă de evaluare a sănătății inimii, folosind date deja disponibile pentru majoritatea utilizatorilor de dispozitive de monitorizare a activității.