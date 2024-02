Studiu: Francezii fac dragoste din ce în ce mai puțin/ Mai mult de un sfert dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani nu au făcut sex în ultimul an/ Mulți preferă un serial pe Netflix

Cum se apropie Ziua îndrăgostiților, sărbătorită pe 14 februarie, o companie de jucării sexuale a cerut unui institut francez de sondaje (Ifop) să-i chestioneze pe francezi cu privire la sexualitatea lor, scrie TF1. Principala concluzie este că francezii fac dragoste din ce în ce mai puțin.

În plus, acest studiu evidențiază faptul că mai mult de un sfert dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani nu au făcut sex în ultimul an. O lipsă de interes pentru sex care are cauze multiple, notează sursa citată.

Astfel, numărul persoanelor care au făcut sex în ultimele 12 luni nu a fost niciodată atât de scăzut în ultimii cincizeci de ani: 76% în medie, o scădere de 15 puncte față de ultimul mare sondaj privind comportamentul francezilor. realizat în 2006. O tendință descendentă care afectează atât bărbații (78%, față de 93% în 2006), cât și femeile (74%, față de 89% în 2006).

Acesta este, poate, un început de răspuns cu privire la cauzele scăderii istorice a nașterilor înregistrate în Franța în 2023, comentează TF1.

Când ecranele se bagă sub plapumă

Potrivit Ifop, mai mult de un sfert dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani care au fost inițiați sexual (adică s-au culcat deja cu un terț chiar și o singură dată în viața lor) recunosc că nu au avut niciun raport sexual în ultimul an, de cinci ori mai mulți decât în 2006.

Această tendință este, de asemenea, foarte asemănătoare cu cea observată și în Statele Unite. Astfel, sondajul arată o explozie a numărului de persoane inactive din punct de vedere sexual în ultimele 12 luni în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani în general (23% în 2018, față de 8% în 2008) și în special în rândul bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani (31% în 2018, față de 19% în 2008). Iar dincolo de Rin, un studiu a constatat aceeași creștere a inactivității sexuale în rândul germanilor cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani. Persoanele abstinente timp de cel puțin un an au crescut de trei ori între 2005 (7,5%) și 2016 (20,3%).

În plus, atunci când francezii se decid în sfârșit să treacă la poziția orizontală, doar 43% dintre ei recunosc că au, în medie, un raport sexual pe săptămână, în timp ce în 2009 erau 58%. Iar acest indicator îi arată și pe tineri că au o activitate sexuală relativ scăzută în comparație cu alte generații: doar 52% dintre tinerii (inițiați) sub 25 de ani au, în medie, un raport sexual pe săptămână, ceea ce este semnificativ sub persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 50 de ani.

Sunteți un cuplu „crescut împreună”?

Dacă cauzele acestei recesiuni sexuale sunt multiple (dezinteresul tot mai pronunțat față de sex, valorizarea abstinenței și asexualității etc.), îndeletnicirile digitale (televizor, rețele sociale, jocuri video, pornografie online…) sunt în mare parte singularizate și au devenit concurenți formidabili.

De fapt, atunci când Ifop îi chestionează pe tinerii sub 35 de ani care trăiesc în cuplu sub același acoperiș, jumătate dintre bărbați (50%, față de 42% dintre femei) recunosc că au evitat deja actul sexual pentru a viziona un serial Netflix. Și regăsim această concurență a ecranelor asupra sexului pentru alte activități de petrecere a timpului liber, cum ar fi jocurile video – preferate în detrimentul sexului de 53% dintre bărbații sub 35 de ani care trăiesc în cuplu – sau rețelele de socializare pentru schimbul de fotografii sau videoclipuri (preferate sexului de 48% dintre bărbații sub 35 de ani care trăiesc în cuplu).