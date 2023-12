STUDIU Consumatorii au sărbătorit anul Beyonce, Taylor Swift și Barbie / Au explodat vânzările de pălării de cowboy cu pietre strălucitoare, bagaje roz și brățări ale prieteniei

Klarna, rețeaua globală de plăți și destinație de cumpărături bazată pe inteligență artificială, a lansat un raport anual de trend-uri, The Checkout, care oferă o trecere în revistă a tendințelor globale din ultimul an. Raportul prezintă „Fandom Fashion” ca principală temă a cumpărăturilor făcute în 2023, fiind puternic influențată de momentele remarcabile ale culturii pop, printre care turneele realizate de Beyoncé și Taylor Swift, precum și lansarea filmului Barbie.

Legat de fenomenul „Fandom Fashion”, Klarna a identificat creșteri extraordinare ale achizițiilor globale în diferite categorii de produse. Exemple demne de remarcat includ o creștere de 1601% a cererii pentru „Pălării de cowboy cu pietre strălucitoare” în august 2023, comparativ cu ianuarie, datorită turneului Renaissance al lui Beyoncé, se arată într-un comunicat remis G4Media.ro luni.

„Moda și frumusețea au jucat întotdeauna un rol central în show-urile live, pur și simplu pentru că adaugă o dimensiune în plus muzicii. Cu garderobe pentru turnee care par de pe altă planetă, ținute create pe comandă, care au necesitat mii de ore pentru a fi realizate, de către branduri pe care fanii visează să le poarte, nu este surprinzător faptul că stilurile artistelor atrag atenția”, a declarat directorul de modă al Klarna, Emilia de Poret.

„Turneele de blockbustere din acest vară sunt toate exemple ale modului în care artiștii stabilesc tendințe pentru milioanele lor de fani. Acestea sunt momente din cultura pop care vor intra în istoria modei.”

Un alt aspect evidențiat în raportul din acest an este influența filmului Barbie asupra tendințelor globale ale consumatorilor. Produse precum „Bagaje roz” (+254% în august 2023) și „Ojă roz” (+146% în septembrie 2023) au înregistrat creșteri semnificative, reflectând estetica vibrantă asociată lansării filmului Barbie. De asemenea, s-au observat creșteri de 52% în septembrie, comparativ cu luna ianuarie pentru brățări ale prieteniei – lucru care se explică prin trendul lansat de turneul Eras al lui Taylor Swift.

Sub tema „Life Maximized”, au fost identificate și alte două tendințe globale semnificative – „Expresionism Interior” și „Host With the Most”. Acest lucru reflectă modul în care consumatorii din întreaga lume își maximizează spațiile de locuit și preferă organizarea de evenimente acasă, contribuind la creșteri semnificative în achiziții precum „Lumânări cu Forme Geometrice” (+274% în septembrie 2023) și „Mini-proiector” (+84% în septembrie 2023). De asemenea, „Oglinzi Ondulate” au înregistrat o creștere fără precedent de 614% în achiziții, în august 2023.

Creșterea se extinde și către articole practice, iar „Aparate de gheață” au înregistrat o creștere semnificativă de 369% în septembrie 2023, comparativ cu luna ianuarie, indicând o tendință universală de îmbunătățire a experiențelor acasă.

Metodologie

Indexul de Cumpărături al Klarna este calculat pe baza numărului de articole vândute raportat la totalul articolelor vândute și reflectă tendințele reale indiferent de creșterea vânzărilor în categoria respectivă. Informațiile provin din achizițiile online efectuate cu Klarna în SUA, Marea Britanie, Germania, Suedia, Spania, Franța, Italia și Polonia, în perioada ianuarie 2023 – septembrie 2023.