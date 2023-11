STUDIU 9 din 10 români au auzit despre Sistemul de Garanție-Returnare, însă nu au o imagine clară asupra modului de funcționare a acestuia / 61% dintre români intenționează să returneze întotdeauna ambalajele băuturilor cumpărate

87% dintre români au auzit despre Sistemul de Garanție-Returnare a ambalajelor băuturilor îmbuteliate, nivelul de conștientizare crescând cu 21% comparativ cu luna iunie 2023.

61% dintre români intenționează să returneze întotdeauna ambalajele băuturilor cumpărate, tot atâția preferând să utilizeze un automat de colectare.

4 din 10 români admit că își vor schimba comportamentul de consum a băuturilor odată cu intrarea în vigoare a noii reglementări, relevă datele unui sondaj realizat de Reveal Marketing Research.

Începând cu data de 30 noiembrie 2023, Sistemul de Garanţie-Returnare devine funcțional în România. Ce presupune noua reglementare?

Conform legislației privind Sistemul de Garanție–Returnare, consumatorii vor plăti o garanție de 0.50 RON atunci când vor cumpăra o băutură într-un ambalaj nereutilizabil (cu volum cuprins între 0.1l – 3l) din sticlă, plastic sau metal urmând să primească înapoi garanția la returnarea ambalajului.

Campania națională de informare a reușit să atingă un public larg: 9 din 10 români au auzit despre Sistemul de Garanție-Returnare

Conform rezultatelor studiului realizat de Reveal Marketing Research, 87% dintre români au auzit despre Sistemul de Garanție-Returnare a ambalajelor băuturilor îmbuteliate, nivelul de conștientizare crescând cu 21% comparativ cu luna iunie 2023 (66%).

Cei mai mulți dintre români au aflat de implementarea noului program prin intermediul campaniei de promovare pe posturile de televiziune și radio (75%), într-o măsură semnificativ mai mare bărbații (81% vs. 70% femei), cei din mediul rural (80% vs. 73% mediul urban) și persoanele mature peste 55 ani (88%).

În lista celor mai relevante surse de informare regăsim și presa scrisă/ online (40%), platformele de social media (37%) sau discuțiile cu apropiații/ cunoscuții (15%). Ca tendință, femeile au fost mai expuse la informații legate de acest subiect în timpul utilizării platformelor de social media (41% vs. 32% bărbați) sau în cadrul discuțiilor cu apropiații/ cunoscuții (18% vs. 10% bărbați).

Deși nivelul de conștientizare este ridicat, consumatorii nu au o imagine clară și precisă despre modul în care funcționează noua reglementare

Rezultatele studiului Reveal Marketing Research scot în evidență faptul că românii sunt confuzi când vine vorba de particularitățile Sistemului de Garanție-Returnare, în special referitor la tipurile de ambalaje suspuse noii reglementări.

Astfel că, doar o parte dintre respondenții care au auzit de noul sistem menționează deopotrivă ambalajele din plastic (90%), sticlă (75%) și metal (50%) ca fiind eligibile. Pe lângă un nivel de conștientizare mai scăzut în cazul ambalajelor din metal, se diferențiază și un nivel crescut de confuzie în cazul a 25% dintre români care sunt de părere că ambalajele din carton fac parte din acest program.

În ceea ce privește volumele sticlelor, nivelul de confuzie este extrem de ridicat, cu doar 24% dintre respondenți menționând volumul corect al ambalajelor incluse în sistem (0.1l – 3l), cei mai mulți (43%) considerând că toate ambalajele, indiferent de volumul acestora sunt eligibile.

Referitor la alte particularități ce țin de implementarea sistemului, cei mai mulți dintre români declară că au auzit de valoarea de 0.50 RON a garanției (72% vs. 53% în iunie 2023), de data de 30 noiembrie 2023 când sistemul devine funcțional (57% vs. 24% în iunie 2023) și de faptul că se va plăti o garanție obligatorie la ambalaje (50% vs. 45% în iunie 2023). Ca tendință generală, persoanele mature peste 45 de ani sunt informate în mai mare măsură despre modul de funcționare al sistemului comparativ cu restul eșantionului.

61% dintre români intenționează să returneze întotdeauna ambalajele băuturilor cumpărate, tot atâția preferând să utilizeze un automat de colectare

În noul scenariu, 61% dintre români intenționează să returneze de fiecare dată ambalajele băuturilor pentru a recupera garanția de la achiziție, cei cu vârste peste 45 ani (71%) și cei din mediul rural (68% vs. 59% mediul urban) remarcându-se ca fiind cei mai disciplinați, în timp ce 36% declară că le vor returna ocazional, în special tinerii între 25-34 de ani (45%).

Măsurând percepțiile față de această reglementare, majoritatea românilor ar preferă să returneze ambalajele la un automat de colectare (61%), în special tinerii între 18-24 de ani (74%), în timp ce 25% declară că nu au o preferință clar stabilită, în special persoanele mature peste 55 ani (35%), iar 14% ar opta pentru returnarea manuală.

4 din 10 români admit că își vor schimba comportamentul de cumpărare și consum al băuturilor îmbuteliate odată cu intrarea în vigoare a Sistemului de Garanție-Returnare

În ceea ce privește modul în care românii cred că implementarea noului sistem le va influența obiceiurile de consum, 44% declară că vor cumpăra băuturi la fel ca până acum, în special bărbații (50% vs. 38% femei) și cei peste 45 ani (52%), categorie de vârstă care a manifestat cea mai mare deschidere de a returna întotdeuna ambalajele băuturilor. 19% consideră că vor cumpăra ambalaje mai mari, pentru a plăti de mai puține ori garanția, în special femeile (23% vs. 15% bărbați) și tinerii între 25-34 de ani (30%).

Într-o mai mică măsură îi regăsim pe cei care declară nu pot aprecia momentan dacă și cum li se vor schimba obiceiurile de consum (14%), pe cei care vor cumpăra mai rar (13%) sau pe cei care vor alege produse mai ieftine la raft (10%).

Metodologie: Studiul Reveal Marketing Research s-a desfăşurat online în perioada 21-26 noiembrie 2023 pe un eşantion reprezentantiv pentru universul persoanelor cu vârsta 18+, din mediul urban și rural, utilizatori de internet. Mărimea eșantionului a fost de 1005 respondenți, iar eroarea maximă de eșantionare este +/-3,1% la un nivel de încredere de 95%.