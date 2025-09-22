Strategul lui Putin, Alexandr Dughin, denunță eșecul proiectului eurasiatic, acuzând trădare și incompetență birocratică / ”Este important să recunoaștem cu sinceritate că ne confruntăm cu o adevărată catastrofă”

Într-un articol publicat recent, influentul filozof și strateg rus Alexandr Dughin lansează un atac asupra eforturilor de integrare eurasiatică ale Rusiei din ultimii 25 de ani. Dughin, un susținător fervent al viziunii lui Vladimir Putin privind o lume multipolară și o sferă de influență rusă extinsă, acuză direct birocrația de trădare și incompetență, afirmând că proiectul, prioritar pentru președinte, a fost nu doar blocat, ci chiar deturnat spre dezintegrare.

Conform lui Dughin, în ciuda inițiativelor și a eforturilor personale depuse de Putin pentru a crea o zonă de integrare eurasiatică, rezultatele sunt dezastruoase. Acesta susține că, odată ce problemele erau delegate la nivel instituțional, coordonarea dispărea, strategiile lipseau și interesele economice rusești nu erau mobilizate eficient. Mai mult, autoritățile ar fi manifestat o indiferență și o aversiune inexplicabilă față de orice inițiativă venită din afara aparatului de stat.

„Dacă președintele și societatea noastră spun: ‘Realizați integrarea eurasiatică’, și totuși nimeni nu o face, atunci înseamnă fie sabotaj, fie incompetență, fie subversiune totală”, afirmă Dughin, ridicând semne de întrebare grave cu privire la loialitatea și eficiența funcționarilor însărcinați cu implementarea politicii prezidențiale.

Strategul avertizează că Rusia riscă să piardă legăturile cu ultimele țări care mai manifestă loialitate și prietenie. Acesta consideră că chiar și Operațiunea Militară Specială din Ucraina, așa cum e denumit războiul declanșat de Rusia în Ucraina, este o consecință directă a eșecului integrării eurasiatice, subliniind că, deși factori externi precum influența occidentală și naționalismul local contribuie la dificultăți, modul în care Rusia gestionează politica în spațiul post-sovietic merită o notă de trecere dezastruoasă.

”Întrebarea tradițională: ce este de făcut? Trebuie să recunoaștem că o anumită transformare a administrației prezidențiale în această privință este deja în curs. Dar este important să recunoaștem cu sinceritate că ne confruntăm cu o adevărată catastrofă. Oamenii care timp de douăzeci și cinci de ani au fost responsabili pentru integrarea spațiului eurasiatic l-au trădat, de fapt, pe președintele nostru și pe noi toți. Pentru că rezultatul, repet, este nesatisfăcător: este o notă proastă”, spune Dughin.

În viziunea lui Dughin, soluția constă într-o resetare strategică completă. Acesta propune o revizuire radicală a strategiei de integrare eurasiatică, implicând audituri interne, crearea de comisii interdepartamentale cu participarea serviciilor de securitate și a marilor companii rusești, și, cel mai important, încredințarea sarcinii unor persoane care și-au dovedit eficiența.

„Totul trebuie gândit cu atenție, coordonat, iar acest model trebuie construit aproape de la zero – sau chiar de la echilibrul negativ în care am fost împinși de funcționarii anteriori”, conchide Dughin, lansând un apel la acțiune urgent pentru a salva proiectul eurasiatic de la un colaps iminent.

Articolul lui Alexandr Dughin a stârnit o serie de reacții în cercurile politice și analitice rusești. Unii analiști interpretează aceste declarații ca un semnal de alarmă menit să mobilizeze resurse și să schimbe abordarea Kremlinului în spațiul post-sovietic. Alții avertizează că tonul acuzator și radical al lui Dughin ar putea destabiliza și mai mult situația și ar putea submina încrederea în instituțiile statului. În orice caz, acuzațiile lui Dughin pun sub semnul întrebării viitorul proiectului eurasiatic și anunță o potențială luptă internă pentru influență și resurse la Moscova.