Stetoscoapele cu inteligență artificială „revoluționare” ar putea detecta afecțiunile cardiace în câteva secunde

Stetoscoapele alimentate de inteligența artificială (AI) ar putea ajuta la detectarea a trei afecțiuni cardiace diferite în câteva secunde, potrivit cercetătorilor, transmite SkyNews.

Stetoscopul tradițional, inventat în 1816 pentru a asculta sunetele din interiorul corpului unei persoane, a fost „modernizat pentru secolul XXI” și utilizat într-un proiect pilot care a implicat peste 200 de cabinete medicale din Londra.

Stetoscoapele AI ar putea fi o „adevărată schimbare”, permițând potențial pacienților cu insuficiență cardiacă, boli ale valvelor cardiace și ritmuri cardiace anormale, cunoscute și sub numele de fibrilație atrială, să fie tratați mai repede, sugerează studiul.

Cercetătorii au descoperit că insuficiența cardiacă era de 2,3 ori mai probabil să fie detectată la pacienții care au beneficiat de noua tehnologie în următoarele 12 luni, comparativ cu cei care nu au beneficiat de aceasta.

Ritmurile cardiace anormale, care nu prezintă simptome, dar pot crește riscul de accident vascular cerebral, au fost de 3,5 ori mai ușor de detectat cu stetoscopul, în timp ce afecțiunile valvulare cardiace au fost de 1,9 ori mai ușor de detectat.

Dispozitivele funcționează prin plasarea unui monitor de dimensiunea unei cărți de joc pe pieptul pacientului, care înregistrează un electrocardiogramă (EEG) pentru a măsura semnalele electrice din inimă și utilizează un microfon pentru a înregistra sunetul sângelui care curge prin inimă.

Ambele seturi de date sunt apoi trimise în cloud și analizate folosind AI care a fost antrenat folosind informații similare de la zeci de mii de pacienți.

Proiectul pilot, condus de Imperial College London și Imperial College Healthcare NHS Trust, ar putea fi acum implementat în sudul Londrei, Sussex și Țara Galilor.

Profesorul Mike Lewis, director științific pentru inovare la Institutul Național pentru Cercetare în Sănătate și Îngrijire, care a susținut studiul, a declarat: „Acest instrument ar putea schimba radical situația pentru pacienți, aducând inovația direct în mâinile medicilor de familie. Stetoscopul cu inteligență artificială le oferă medicilor locali posibilitatea de a depista problemele mai devreme, de a diagnostica pacienții din comunitate și de a aborda unele dintre cele mai grave probleme de sănătate din societate.” Studiul a comparat 12.725 de pacienți, unii provenind din 96 de cabinete medicale care au utilizat noile stetoscopuri, iar alții din 109 cabinete care nu le-au utilizat.

Pacienții implicați în cercetare prezentau simptome precum dificultăți de respirație, oboseală sau umflarea picioarelor sau a gleznelor, toate acestea fiind semne ale insuficienței cardiace.

Dr. Sonya Babu-Narayan, director clinic la British Heart Foundation și cardiolog consultant, a comentat: „Acesta este un exemplu elegant al modului în care umilul stetoscop, inventat acum mai bine de 200 de ani, poate fi modernizat pentru secolul XXI. Avem nevoie de inovații precum aceasta, deoarece de multe ori această afecțiune este diagnosticată abia într-un stadiu avansat, când pacienții ajung la spital în regim de urgență.

Dacă diagnosticul este pus mai devreme, oamenii pot avea acces la tratamentul de care au nevoie pentru a trăi bine mai mult timp.”