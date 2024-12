Stephen Hendry, marele rival, spune că Ronnie O’Sullivan este în continuare cel mai bun jucător de snooker din lume

Ronnie O’Sullivan a avut un an 2024 cu multe suișuri și coborâșuri, cel supranumit „The Rocket” dezamăgându-și fanii în mai multe rânduri. Cu toate că nu a fost neapărat la nivelul dorit, Ronnie este văzut în continuare cel mai bun jucător de snooker din lume de către Stephen Hendry, marele rival al lui O’Sullivan de-a lungul carierei.

De șapte ori campion mondial (la fel ca și O’Sullivan), Stephen Hendry îl laudă fostul său mare rival, cu toate că englezul a avut un 2024 în care nu a impresionat neapărat.

„Ultima dată când mi-a plăcut să joc snooker așa cum am făcut-o în ultimele două luni a fost când aveam 14 ani”, a dezvăluit la un moment dat pe durata acestui an O’Sullivan.

De asemenea, The Rocket a mai precizat în 2024 că-și dorește să mai joace snooker încă un deceniu.

În cadrul podcastului Cue Tips, Stephen Hendry consideră că în pofida unui sezon 2024 mai slab, Ronnie este în continuare cel mai bun jucător de snooker din lume, chiar și la 49 de ani.

„Ronnie vrea să aibă setul de 8, 8, 8 (Masters, Campionatul Regatului Unit și Campionatul Mondial). Cred că joacă extraordinar. La cel mai bun nivel al său, cred că este încă cel mai bun”, este de părere Stephen Hendry (55 de ani).

