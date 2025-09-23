Statele Unite sunt dispuse să ofere o plasă de salvare financiară Argentinei lui Milei

Trezoreria americană s-a declarat luni gata să „facă tot ce este necesar” pentru a susține economia Argentinei, al cărei președinte ultraliberal, Javier Milei, se străduiește de câteva zile să calmeze piețele financiare turbulente, după mai multe eșecuri politice, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com.

Guvernul lui Javier Milei, aliat apropiat al lui Donald Trump, traversează o perioadă delicată, cu moneda peso sub presiune puternică, în special după înfrângerea electorală de la începutul lunii septembrie, în cadrul alegerilor regionale din provincia Buenos Aires, considerate un test în perspectiva alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, din 26 octombrie.

Milei a suferit, de asemenea, eșecuri în Parlament, care a anulat mai multe veto-uri prezidențiale asupra unor texte referitoare la creșterea finanțării pentru persoanele cu handicap, universități sau un spital pediatric emblematic.

Piețele financiare au reacționat cu o depreciere puternică a peso-ului și o scădere a obligațiunilor și acțiunilor argentiniene, în timp ce Milei denunța o „panică politică” orchestrată împotriva reformelor sale.

În acest context, și în timp ce caută un împrumut american pentru a acoperi scadențele datoriei, Milei urmează să se întâlnească marți cu președintele Donald Trump și secretarul Trezoreriei Scott Bessent, în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

Statele Unite „sunt gata să facă ceea ce este necesar” pentru a sprijini Argentina, a afirmat luni Bessent. „Aceste opțiuni pot include, dar nu se limitează la, linii de schimb, achiziții directe de valută și achiziții de datorii guvernamentale denominate în dolari americani”, a detaliat el.

Argentina „este un aliat sistemic important al Statelor Unite în America Latină”, iar Washingtonul rămâne convins că sprijinul lui Milei „pentru disciplina bugetară și reformele care favorizează creșterea economică este necesar pentru a rupe cu lunga istorie de declin a Argentinei”, a continuat el.

Pe X, Javier Milei le-a mulțumit lui Trump și Bessent pentru „sprijinul lor necondiționat față de poporul argentinian”, considerând că „cei dintre noi care apără ideile de libertate trebuie să lucreze împreună”.

Peso-ul se redresează

Directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, a salutat, de asemenea, declarația lui Scott Bessent și a subliniat „rolul crucial al partenerilor în promovarea unor politici puternice pentru stabilizare și creștere în beneficiul poporului argentinian”.

Statele Unite au susținut un acord încheiat în aprilie de Argentina cu FMI pentru un împrumut de 20 de miliarde de dolari, la care s-au adăugat 12 miliarde de dolari de la Banca Mondială și 10 miliarde de dolari de la Banca Interamericană de Dezvoltare.

Sub efectul unei austerități bugetare drastice și al reducerilor masive ale cheltuielilor publice, președintele Milei, ales în decembrie 2023 cu ambiția de a stabiliza economia, a reușit să reducă inflația cronică, care depășea 200% pe an la momentul preluării puterii, la 33,6%.

În ceea ce privește suma împrumutului discutat cu Trezoreria americană, „au existat multe speculații, s-a vorbit de 30 de miliarde de dolari, ceea ce este absolut fals”, a afirmat luni șeful diplomației argentiniene, Gerardo Werthein. „Lucrăm la acest lucru, dar pentru o sumă mult mai modestă”.

Cu toate acestea, el a considerat că întâlnirea viitoare dintre Milei și Trump este „de bun augur”.

Argentina, cu o istorie de crize economice și inflație cronică, a devenit de-a lungul anilor principalul debitor al FMI.

În 2018, țara sud-americană a obținut un împrumut masiv de 44 de miliarde de dolari de la Fond, din care încă trebuie să ramburseze cea mai mare parte și pentru care guvernul peronist (de centru-stânga) care a precedat guvernul lui Milei negociase deja o refinanțare în 2022.

Guvernul Milei a anunțat luni suspendarea taxelor pe exporturile de cereale, precum și de carne de vită și de pasăre, până la 31 octombrie, pentru a „genera un aport mai mare de dolari”, potrivit purtătorului de cuvânt al președintelui, Manuel Adorni.

Această măsură vizează să încurajeze puternicul sector agricol, care reprezintă aproximativ 60% din exporturile țării, să „renunțe” la stocurile sale și să exporte, în loc să aștepte momentul ideal pe piață.

În urma sprijinului acordat de Bessent și a acestor anunțuri, piețele financiare au reacționat luni cu o creștere a obligațiunilor și acțiunilor argentiniene, în timp ce peso-ul s-a apreciat puternic, ajungând la 1,430 pesos pentru un dolar, față de 1,515 vineri.