Start pentru proiectul unui parc dendrologic în Municipiul Săcele, finanțat cu 4,4 milioane de lei din fonduri europene

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Municipiul Săcele demarează lucrările pentri un parc dendrologic, finanțat cu bani europeni. Proiectul „Amenajare spații verzi în cartierele de locuințe – zona Coasta Vie” are o valoare totală de peste 5,2 milioane de lei, dintre care 4,4 milioane sunt fonduri nerambursabile europene. Investiția se desfășoară prin Programul Regiunea Centru 2021–2027, Prioritatea de investiții 3 „O regiune cu comunități prietenoase cu mediul”, transmite Agenția de Dezvoltare Regională Centru.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Noul parc dendrologic va ocupa o suprafață de 3,7 hectare, dintre care aproape 34.000 de metri pătrați vor fi dedicați exclusiv zonelor verzi. Proiectul include alei pietonale și senzoriale, 16 trasee tematice, o zonă de joacă pentru copii și un amfiteatru natural pentru evenimente culturale și comunitare.

Autoritățile locale spun că parcul va contribui la reducerea poluării și la îmbunătățirea microclimatului urban, dar și la crearea unui spațiu multifuncțional pentru toate categoriile de locuitori – de la copii și tineri, până la vârstnici și persoane cu dizabilități. Spațiul va fi dotat cu rampe de acces și panouri informative adaptate nevoilor diverse.

„Infrastructura verde este esențială pentru sănătatea urbană, iar Comisia Europeană subliniază importanța dezvoltării acesteia. Municipiul Săcele a demonstrat de-a lungul timpului că își dorește să ofere locuitorilor soluții concrete și eficiente, prin proiecte care aduc efecte reale în comunitate”, a declarat Simion Crețu, directorul general ADR Centru.

Lucrările vor începe în august 2025 și vor dura 25 de luni, termenul de finalizare fiind septembrie 2027. Noua investiție se adaugă altor proiecte europene implementate la Săcele, precum modernizarea grădinițelor, achiziția de mijloace de transport ecologice și regenerarea urbană a cartierului Ștefan cel Mare.

Cu această inițiativă, valoarea totală a investițiilor europene atrase de municipiu în ultimii ani ajunge la aproape 10 milioane de euro.