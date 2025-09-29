G4Media.ro
Stânga pro-rusă a obţinut majoritatea în Găgăuzia şi Transnistria, dar a pierdut…

Foto: fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Sursa/Igor Dodon Facebook

Stânga pro-rusă a obţinut majoritatea în Găgăuzia şi Transnistria, dar a pierdut categoric alegerile / Procente mari obținute de Blocul Patriotic în regiunile controlate propagandistic de Moscova

Blocul Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei („Blocul patriotic”), al cărui lider este fostul preşedinte socialist Igor Dodon, a obţinut un scor foarte bun în Găgăuzia şi Transnistria, dar a pierdut categoric alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova, transmite trimisul special Agerpres, Cristian Lupașcu.

Potrivit datelor centralizate luni de Comisia Electorală Centrală, după numărarea voturilor din toate cele 68 de secţii de votare din Găgăuzia, ‘Blocul Patriotic’ a atras voturile a nu mai puţin de 82.35% din electorat, în timp ce Blocul Electoral „Alternativa”, al primarului Chişinăului, Ion Ceban, a fost votat de 11.47% dintre alegători.

Pro-europenii de la Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) au obţinut în această regiune autonomă doar 3.19%.

În Transnistria, „Blocul Patriotic” a avut susţinerea a 51.02% din totalul votanţilor, în timp ce PAS a fost votat de 29.89% din alegători, iar Blocul Electoral „Alternativa” – de 8.91%.

În afara celor trei formaţiuni politice, niciun alt competitor electoral nu a trecut pragul electoral în Găgăuzia şi Transnistria.

