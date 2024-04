Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală, după conferirea Ordinului „Meritul Sanitar în grad de Comandor”: O confirmare a rolului important pe care il are cel mai mare spital de copii din România în tratarea micuţilor pacienţi

Reprezentanţii Spitalului Grigore Alexandrescu din Capitală afirmă, după conferirea Ordinului „Meritul Sanitar” în grad de Comandor, de către preşedintele Klaus Iohannis, că aceasta este ”o confirmare a rolului important pe care il are cel mai mare spital de copii din România, in tratarea micuţilor pacienţi” şi este o apreciere a întregii activităţi a mai multor generaţii de medici, asistente şi alţi specialisti, care au format dintotdeauna o echipă multidisciplinară care a venit în sprijinul asigurării unui act medical de cea mai bună calitate pentru sănătatea copiilor României, transmite News.ro.

”Din 1950, in fiecare an, pe 7 aprilie, sărbătorim Ziua Mondiala a Sănătăţii, pentru a marca înfiinţarea OMS şi a atrage atenţia asupra importanţei sănătăţii globale. Cu această ocazie, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” este onorat şi îşi exprima toată recunoştinţa faţă de decizia Preşedintelui României, excelenţa sa dl.Klaus Werner Iohannis, de a conferi Ordinul ” Meritul Sanitar” în grad de Comandor, Spitalului „Grigore Alexandrescu”. Această distincţie vine ca o confirmare a rolului important, pe care il are cel mai mare spital de copii din România, in tratarea micuţilor pacienţi”, au transmis reprezentanţii unităţii sanitare.

Ei consideră distincţia primită ca fiind o apreciere a întregii activităţi, a mai multor generaţii de medici, asistente şi alţi specialisti, care au format dintotdeauna o echipă multidisciplinară ce a venit în sprijinul asigurării unui act medical de cea mai bună calitate pentru sănătatea copiilor României.

”În cadrul spitalului nostru se asigură asistenţă medicală de specialitate in cele mai complexe cazuri ce vin din toată ţara. Începând cu cel mai mare UPU pediatric şi continuând cu mai toate specialităţile, chirurgie pediatrică, ortopedie,chirurgie plastică şi arsuri, neurochirurgie, ORL, chirurgie cardio vasculară, Terapie Intensivă şi Neonatologie, cu patru clinici de pediatrie, toxicologie şi cardiologie, toate sunt implicate în salvarea de vieţi şi tratamente din cele mai complexe”, se mai arată în mesajul transmis de Spitalul ”Grigore Alexandrescu”.