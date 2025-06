Spectacole de dans, muzică şi ateliere la festivalul „WishFest”, în weekend, în parcul Titan

Festivalul „WishFest” dedicat lampioanelor plutitoare se va desfăşura, în weekend, în parcul Titan, cu spectacole de dans şi muzică live, ateliere şi un târg de creaţii handmade, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 3 transmis vineri, atracţia fiecărei seri a festivalului, ajuns la a V-a ediţie, este lansarea pe lacul Titan a lampioanelor personalizate, realizate manual din materiale 100% biodegradabile. În fiecare seară, o echipă de voluntari şi angajaţi se va ocupa de curăţarea lacului şi a zonelor adiacente.

Pe agenda festivalului se regăsesc: workshop-uri de face painting, tatuaje cu henna şi codiţe colorate, ateliere de pictură pe ceramică, slime şi desene pe nisip.

În cadrul evenimentului, vizitatorii vor descoperi şi o zonă dedicată pasionaţilor de produse unicat, târgul DIY (Do It Yourself) Dreamy Fair, unde artişti plastici, artizani şi designeri locali îşi vor expune creaţiile. De asemenea, la „WishFest” va fi şi o zonă food&drinks, cu o ofertă gastronomică diversificată.

Atmosfera va fi animată de spectacole de dans şi muzică live şi de momente de distracţie. Seara de sâmbătă va începe cu un moment muzical al trupei Akcent. Aceasta va fi urmată de Vlad Musta, cântăreţ şi actor, finalist la Vocea României 2023. Duminică, scena WishFest va fi animată de artistul Emilian.

În ambele zile ale festivalului vor încânta publicul copiii şi tinerii din corurile şi ansamblurile Programului Naţional Cantus Mundi.

Cei care doresc să lanseze un lampion pot achiziţiona un kit WishFest ce conţine şi instrumente de scris sau decorat (marker, creioane colorate, carioci). Kit-urile pot fi cumpărate online de pe site-ul oficial al festivalului, https://wishfestival.ro/ sau direct la faţa locului, în zilele evenimentului. Accesul la festival este liber.