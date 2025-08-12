Instituţiile publice din Kazahstan vor utiliza serviciul naţional de mesagerie Aitu / Măsura, anunță guvernul kazah, va crea un mediu digital modern, sigur şi convenabi

Guvernul de la Astana a anunţat marţi că instituţiile publice din Kazahstan vor începe să utilizeze serviciul naţional de mesagerie Aitu, transmite EFE.

„În domeniul serviciilor publice se lucrează la consolidarea Aitu ca mesagerie naţională”, a declarat biroul de presă al guvernului după o şedinţă de cabinet pe această temă, transmite Agerpres.

„Organismele statului vor începe să utilizeze Aitu, în timp ce participanţii cheie ai ecosistemului se vor integra într-un mediu digital unic”, potrivit sursei citate.

Măsura, subliniază guvernul kazah, va crea un mediu digital modern, sigur şi convenabil, în care „toţi cetăţenii pot avea acces la serviciile guvernamentale cu un singur clic”.

Luni, la o reuniune pe tema inteligenţei artificiale, preşedintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaiev, a subliniat că serviciul naţional de mesagerie Aitu garantează nivelul necesar de securitate şi protecţie a datelor şi a pledat pentru utilizarea acestuia în comunicaţiile ce includ date cu caracter personal.

Preşedintele Kasîm-Jomart Tokaiev a indicat că, de la începutul anului, în Kazahstan, unde o mare parte din comunicaţii se desfăşoară folosind servicii internaţionale de mesagerie, s-au înregistrat peste 40 de scurgeri majore de date.

Deşi a menţionat că astfel de incidente apar mai ales în sectorul privat, preşedintele Kazahstanului a subliniat că statul are datoria de a-şi asuma responsabilitatea pentru securitatea digitală a ţării.