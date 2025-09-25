G4Media.ro
Spargere de peste un milion de euro la domiciliul selecţionerului Portugaliei

Locuinţa lui Roberto Martinez, selecţionerul Portugaliei, a fost ţinta unei spargeri de amploare sâmbătă după-amiază. Profitând de absenţa tehnicianului şi soţiei sale, hoţii au furat ceasuri de colecţie şi bijuterii, prejudiciul fiind estimat la peste un milion de euro, relatează Le Figaro, transmite News.ro.

Locuinţa din Cascais a selecţionerului a fost spartă în timp ce Martinez era la masă în oraş împreună cu soţia sa. Între orele locale 16:00 şi 19:30, persoane încă neidentificate au pătruns prin efracţie forţând o fereastră, probabil cea din bucătărie.

Conform CNN Portugalia, hoţii au cercetat meticulos întreaga proprietate, furând „o duzină de ceasuri de lux şi numeroase bijuterii de valoare”, prejudiciul fiind estimat „între 820.000 şi peste un milion de euro”.

Potrivit presei şi autorităţilor portugheze, se ia în considerare ipoteza existenţei unei reţele infracţionale internaţionale, specializată în spargeri la reşedinţe de lux.

