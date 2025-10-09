Șoselele inundate pot strica mașina: sfaturile unui inginer auto pentru șoferi înainte să treacă prin apă adâncă / ”Dacă se trece cu viteză relativ mare, apa se ridică în fața mașinii”

După ploi torențiale sau inundații, drumurile pot părea o simplă provocare pentru șoferi. Însă apa pe carosabil poate să fie înșelătoare: la prima vedere pare că poate fi traversată fără probleme, dar chiar și câțiva centimetri pot face diferența între o trecere sigură și pagube serioase pentru mașină, scrie Ziarul de Iași.

Nu toate vehiculele sunt concepute să facă față acestor condiții, iar viteza cu care șoferul circulă sau adâncimea apei pot transforma o situație banală într-un incident costisitor.

Mircea Nazaret, inginer auto la o firmă din Iași, care a explicat pentru „Ziarul de Iași” ce riscuri implică trecerea prin apă adâncă și ce verificări trebuie făcute imediat după.

Potrivit lui Mircea Nazaret, cea mai periculoasă situație este ca motorul să absoarbă apă.

„Conductele de absorbție a aerului care intră în motor sunt de obicei puțin mai jos de capotă, dar nu la toate mașinile. Dacă se trece cu viteză relativ mare, apa se ridică în fața mașinii și poate fi foarte ușor absorbită de motor”, ne-a explicat inginerul din Iași.

Unele mașini sunt concepute special pentru a trece prin ape adânci, având gurile de admisie etanșe, plasate în partea de sus a mașinii. Alte modele au gurile de admisie mai jos, la aproximativ 30–35 cm de sol, ceea ce le face mult mai vulnerabile.

Dacă motorul aspiră apă, cel mai frecvent se îndoaie o bielă și începe să meargă cu trepidații sau se oprește complet. În acest caz, este recomandat să nu se pornească mașina automat. Inginerul auto avertizează și asupra frânelor: „Dacă se merge sportiv cu mașina înainte de a intra în apă, discurile de frână se pot înfierbânta și, la trecerea prin apă, se pot deforma din cauza șocului termic”, atrage el atenția.

Specialistul recomandă să nu se circule prin ape care depășesc pragurile mașinii și să se mențină o viteză redusă. După traversarea unei zone inundate, este important să verificați motorul și frânele pentru a preveni probleme majore.