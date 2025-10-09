G4Media.ro
Reconstituirea luptei de la Podul Jiului, anulată la Târgu Jiu din cauza…

Parada de 1 Decembrie
Sursa foto: Captură video

Reconstituirea luptei de la Podul Jiului, anulată la Târgu Jiu din cauza lipsei de fonduri /  În lupta din 1916 au intrat militari români, cetățeni din Târgu Jiu și Divizia 11 Bavareză

Articole9 Oct • 33 vizualizări 0 comentarii

Organizatorii au anunțat pe rețelele sociale că reconstituirea istorico-militară nu va mai avea loc, deși urma să aducă împreună instituții culturale, militare și artistice din județ și din țară, în Parcul Central din Târgu Jiu, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova.
La Târgu Jiu, evenimentul dedicat comemorării celor 109 ani de la luptele de la Podul Jiului, reconstituirea istorico-militară programată pentru sâmbătă, 11 octombrie, a fost anulată oficial din lipsă de fonduri, au anunțat organizatorii printr-un comunicat publicat pe rețelele sociale.

Reconstituirea urma să aibă loc în Parcul Central și ar fi reunit instituții culturale, militare și artistice din județul Gorj și din țară.

Lupta de la podul Jiului a fost o acțiune militară desfășurată pe Frontul Român, în timpul campaniei din anul 1916 a participării României la Primul Război Mondial.

Ea s-a desfășurat în perioada 14 – 27 octombrie 1916 și a avut ca rezultat stoparea înaintării forțelor Puterilor Centrale.

În lupte au fost angajate forțe române din Divizia 11 Infanterie și cetățeni ai orașului Târgu Jiu. De cealaltă parte a stat Divizia 11 Bavareză.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

