Sorin Grindeanu: Raţiunea a învins! Mă bucur că Primăria Generală a Capitalei a înţeles pericolul manifestaţiilor xenofobe

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, apreciază că ”raţiunea a învins”, referindu-se la decizia Primăriei Bucureşti de a anula avizul pentru manifestarea anunţată de Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul SOS România.

”Raţiunea a învins! Mă bucur că Primăria Generală a Capitalei a înţeles pericolul manifestaţiilor xenofobe şi a anulat, în consecinţă, autorizaţia pentru protestul anti-imigranţi cerută de Noua Dreaptă şi SOS România”, a scris, luni seară, pe Facebook, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Acesta apreciază, însă, că ”îngrijorător este însă că PMB a dat iniţial această autorizaţie fără să analizeze consecinţele promovării unor mesaje de ură rasială în spaţiul public”.

”A fost nevoie de reacţia fermă a opiniei publice şi a PSD pentru stoparea unui eveniment care ar fi încălcat flagrant cele mai elementare drepturi ale omului, într-o capitală europeană, în secolul 21”, a mai scris Grindeanu.

Acesta cere primarului interimar al Capitalei ”să dea dovadă pe viitor de mai mult discenământ şi responsabilitate atunci când eliberează autorizaţii pentru diverse proteste”.

”PSD va monitoriza şi pe viitor cu multă atenţie activitatea Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti”, a mai transmis liderul social-democrat.

Primarul general interimar Stelian Bujduveanu anunţă, luni, că avizul pentru protestul anunţat de Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul SOS România a fost anulat.

”Capitala nu va deveni scena radicalismului”, a transmis Bujduveanu.

”Marţi, 2 septembrie 2025, vă invităm să manifestăm de la ora 11:00 în faţa Primăriei Municipiului Bucureşti, prin care noi, bucureştenii, să ne exprimăm împotrivirea faţă de anunţata intenţie a Primăriei de a inunda oraşul nostru iubit, în prezent unul dintre cele mai sigure şi liniştite metropole din Europa, cu imigranţi de orgine afro-asiatică! Atenţie dragi bucureşteni, acum nu mai e vorba de “bicicliştii” Glovo sau alţi muncitori din Pakistan, India, Nepal, Sri-Lanka, care oricum, din punct de vedere al Constituţiei României, se află în mod ILEGAL pe teritoriul ţării, ci este vorba ca în Bucureşti să fie aduşi, împotriva voinţei sau fără acordul populaţiei, imigranţi cu statut incert dar în mod sigur provenind din populaţii ne-europene, de rasă exclusiv non-albă”, se arată în anunţul făcut de Noua Dreaptă.