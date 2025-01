Sora lui Sam Altman îl acuză pe CEO-ul OpenAI că a abuzat-o sexual în copilărie

Sora lui Sam Altman, șeful OpenAI, l-a acuzat că a abuzat-o sexual timp de aproape un deceniu, într-o plângere depusă la un tribunal federal din Missouri, relatează agenția Bloomberg, citată de Le Figaro.

Ann Altman, în vârstă de 30 de ani, susține că fratele ei, cu nouă ani mai mare decât ea, a agresat-o sexual și a manipulat-o în timp ce locuiau în Missouri, la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000. Potrivit plângerii depuse luni, 6 ianuarie, presupusul abuz a început când ea avea 3 ani, iar ultimul incident a avut loc când el era adult, dar ea era încă minoră. Acuzațiile sale nu sunt noi: Ann Altman afirmase deja pe rețelele de socializare că Sam Altman a agresat-o sexual.

Miliardarul se apără, spunând că acuzațiile sale sunt „total false și dureroase”. „Familia noastră o iubește pe Annie și este foarte îngrijorată pentru bunăstarea ei. Îngrijirea unui membru al familiei cu probleme de sănătate mintală este incredibil de dificilă”, a declarat el într-o scrisoare co-semnată de mama sa și de doi frați și publicată pe X.

My sister has filed a lawsuit against me. Here is a statement from my mom, brothers, and me: pic.twitter.com/Nve0yokTSX

