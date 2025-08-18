G4Media.ro
Patricia Ţig, eliminată în primul tur al calificărilor la US Open

Jucătoarea de tenis Patricia Țig, pe terenul de tenis al unui turneu WTA, surprinsă după ce a lovit mingea cu backhandul.
Patricia Tig / Sursa foto: JEAN CATUFFE / AFP / Profimedia

18 Aug

Jucătoarea de tenis Patricia Maria Ţig, locul 218 WTA, a fost eliminată, luni, în primul tur al calificărilor la US Open, ultimul grand slam al anului, transmite News.ro.

Ţig a fost învinsă de britanica Jodie Burrage, locul 149 mondial, scor 6-4, 6-0.

Meciul a durat 67 de minute.

