Patricia Ţig, eliminată în primul tur al calificărilor la US Open
Jucătoarea de tenis Patricia Maria Ţig, locul 218 WTA, a fost eliminată, luni, în primul tur al calificărilor la US Open, ultimul grand slam al anului, transmite News.ro.
Ţig a fost învinsă de britanica Jodie Burrage, locul 149 mondial, scor 6-4, 6-0.
Meciul a durat 67 de minute.
