O iapă, cumpărată cu suma record de 3 milioane de euro la o licitaţie din Franţa

Grupul hipic britanic AMO Racing a cumpărat o iapă cu suma record de 3 milioane de euro la prestigioasa licitaţie de cai „yearling”, pur-sânge cu vârsta de un an, organizată la Deauville, în vestul Franţei, transmite luni AFP, citată de Agerpres.

Urmaşă a iepei Prudenzia şi a armăsarului Night of Thunder, mânza provine dintr-o „familie foarte, foarte bună, dintr-un armăsar confirmat, care produce câştigători”, a declarat organizatorul licitaţiei Arqana, contactat de AFP.

„Prudenzia este o mamă excepţională, deoarece a produs deja cai excelenţi, precum Chicquita şi Magic Wand, care au câştigat curse de Grupa 1, cel mai înalt nivel din cursele hipice”, potrivit casei de licitaţii.

Caii „yearling”, cu vârsta de un an, sunt de rasă pură şi sunt destinaţi curselor de galop. Antrenamentul de curse începe la vârsta de doi ani.

Fondatorul AMO Racing şi noul proprietar al acestei iepe este Kia Joorabchian, om de afaceri britanic, de origine iraniană.

El a achiziţionat iapa de la crescătorul Ecurie des Monceaux din Normandia, regiune franceză cunoscută pentru creşterea cailor.

Licitaţia din august de la Deauville se numără printre cele mai renumite astfel de vânzări din Europa şi atrage cumpărători din întreaga lume.

Licitaţia, care are loc începând de sâmbătă la casa Brignac din Deauville, a generat deja peste 52 de milioane de euro în oferte până luni la ora 16:00, cu câteva ore înainte de închidere.

Precedentul record la licitaţia Arqana datează din 2015, când un mânz a fost achiziţionat de emirul Dubaiului, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, în schimbul sumei de 2,6 milioane de euro.