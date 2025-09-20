G4Media.ro
populație
Sursa foto Dreamstime

Sondaj Avangarde cu privire la opțiunea de vot dacă duminică ar avea loc alegeri pentru Parlamentul României: 41%-AUR, 19%-PSD, 13%-PNL, 12%-USR

Articole20 Sep • 237 vizualizări 0 comentarii

Un sondaj Avangarde creditează partidul extremist și pro-rus AUR cu obținerea unui procent substanțial de voturi, acesta fiind urmat la mare distanță de PSD, PNL și USR.

Dacă duminică ar avea loc alegeri pentru Parlamentul României, 41% ar vota AUR, 19%-PSD, 13%-PNL, 12%-USR și 6%-UDMR.

Potrivit sondajului Avangarde, 74% dintre români cred că direcția în care se îndreaptă România este greșită, 21% cred că direcția este bună, iar 5% nu pot aprecia.

De amintit este că numărul românilor care consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită a crescut de la 53% în iulie 2025 la 74% în septembrie 2025.

Ținând cont de așteptările pe care românii le aveau înainte de ianuarie 2025, 51% se declară mai degrabă dezamăgiți de modul în care gestionează România actualul Guvern, în timp ce un procent egal de 23% se declară încântați sau nu au așteptări de la Executiv.

Cea mai mare temere a românilor pentru perioada următoare este legată de o eventuală criză economică (28%), escaladarea războiului din Ucraina (26%), viitorul copiilor (19%), probleme de sănătate (12%) și ura din societate (10%).

Sondajul a fost realizat de Avangarde în perioada 9-18 septembrie 2025 pe 1.300 de subiecți (persoane de 18 ani și peste), cu un procent de încredere de 95% și o marjă de eroare de plus/ minus 2,3%.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

