Sondaj Avangarde: AUR se menține la 41% din opțiunile de vot, urmat de PSD – 19%, PNL – 13% și USR – 12% / Trei din patru români cred că România se îndreaptă într-o direcție greșită, o creștere semnificativă față de percepția din luna iulie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un sondaj Avangarde creditează partidul extremist și pro-rus AUR cu obținerea unui procent substanțial de voturi, acesta fiind urmat la mare distanță de PSD, PNL și USR.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Dacă duminică ar avea loc alegeri pentru Parlamentul României, cu AUR ar vota 41% dintre alegători, PSD – 19%, PNL – 13%, USR – 12% și UDMR – 6%.

74% dintre români cred că direcția în care se îndreaptă România este greșită, 21% cred că direcția este bună, iar 5% nu pot aprecia.

Numărul românilor care consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită a crescut de la 53% în iulie 2025 la 74% în septembrie 2025.

Ținând cont de așteptările pe care românii le aveau înainte de ianuarie 2025, 51% se declară mai degrabă dezamăgiți de modul în care gestionează România actualul Guvern, în timp ce un procent egal de 23% se declară încântați sau nu au așteptări de la Executiv.

Cea mai mare temere a românilor pentru perioada următoare este legată de o eventuală criză economică (28%), escaladarea războiului din Ucraina (26%), viitorul copiilor (19%), probleme de sănătate (12%) și ura din societate (10%).

Sondajul a fost realizat de Avangarde în perioada 9-18 septembrie 2025 pe 1.300 de subiecți (persoane de 18 ani și peste), cu un procent de încredere de 95% și o marjă de eroare de plus/ minus 2,3%.