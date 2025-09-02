Sinuciderile reprezintă un deces din 100 la nivel mondial, avertizează Organizaţia Mondială a Sănătăţii

G4Media.ro
Sinuciderile reprezintă un deces din 100 la nivel mondial, avertizează Organizaţia Mondială…

sursa foto: Pexels

Articole2 Sep 0 comentarii

Sinuciderile reprezintă un deces din 100 la nivel mondial, a anunţat marţi, cu îngrijorare, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), care a deplâns totodată insuficienţa progreselor realizate în combaterea uneia dintre principalele cauze de deces în rândul tinerilor, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Sinuciderea a cauzat moartea a aproximativ 727.000 de persoane doar în anul 2021”, a declarat Devora Kestel, aflată la conducerea departamentului de Sănătate mintală din cadrul OMS, într-o conferinţă de presă.

Într-un nou raport, OMS subliniază că suicidul este una dintre principalele cauze de deces în rândul tinerilor din toate ţările şi din toate categoriile socio-economice.

În pofida eforturilor desfăşurate la nivel mondial, progresele realizate sunt prea slabe pentru ca obiectivul de dezvoltare durabilă (ODD, adoptat în 2015) de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), ce constă în reducerea cu o treime a ratei sinuciderilor până în 2030, să poată fi atins.

„Dacă tendinţa actuală va continua, reducerea nu va fi decât de 12%” în următorii cinci ani, a detaliat Devora Kestel.

La nivel global, rata sinuciderilor a scăzut cu 35% între anii 2000 şi 2021, rămânând stabilă în timpul pandemiei de COVID-19 în pofida unei creşteri a factorilor de risc, potrivit noului raport.

Aproape trei sferturi (73%) din totalul sinuciderilor se produc în ţări cu venituri mici şi mijlocii, unde se află majoritatea populaţiei globale.

Ţările cu venituri mari prezintă o rată a sinuciderilor mai ridicată, dar este dificil de stabilit comparaţii, întrucât producţia de date statistice în aceste ţări este mai dezvoltată decât în ţările sărace, au explicat specialiştii de la OMS.

Sinuciderea rămâne o consecinţă dramatică a unor tulburări ale sănătăţii mintale, precizează aceeaşi organizaţie într-un comunicat.

Mai mult de 1 miliard de persoane suferă de astfel de tulburări, cele mai frecvente fiind anxietatea şi depresia, iar acest număr creşte mai rapid decât cel al populaţiei mondiale, potrivit OMS.

OMS se declară îngrijorată în special de tulburările mintale în rândul tinerilor, care au suferit în mod deosebit în timpul pandemiei de COVID-19 şi care sunt extrem de expuşi la riscurile reprezentate de reţelele de socializare.

„Transformarea serviciilor de sănătate mintală este una dintre cele mai presante mize de sănătate publică”, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, în acelaşi comunicat.

Tulburările mintale au şi grave consecinţe economice: cheltuieli medicale ridicate, dar şi costuri indirecte încă şi mai mari, în special în termeni care ţin de scăderea productivităţii, potrivit OMS, care precizează că doar depresia şi anxietatea generează împreună pentru economia mondială costuri de 1.000 de miliarde de dolari pe an.

