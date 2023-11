Sindicatul drumarilor din CNAIR solicită exceptarea instituţiei de la aplicarea legii privind măsurile fiscal-bugetare și amenință cu proteste

Aplicarea legii privind unele măsuri fiscal-bugetare în cadrul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România (CNAIR) ar duce la o destabilizare totală a acesteia, cu impact asupra siguranţei rutiere a ţării, susţin reprezentanţii sindicatului Drumarilor „Elie Radu”, relatează Agerpres.

Astfel, sindicaliştii solicită ministrului Transportului, Sorin Grindeanu, avizarea favorabilă a memorandumului de exceptare în totalitate a CNAIR SA de la aplicarea Legii nr 296/2023 şi susţinerea spre aprobare de către Guvernul României, în caz contrar urmând să înceapă mişcări de protest, prin pichetarea ministerului şi a prefecturilor, atât în Bucureşti, cât şi în ţară, urmate apoi de proteste în cadrul instituţiei.

„În cazul în care nu se vor iniţia discuţii cu Sindicatul Drumarilor „Elie Radu” şi nu se vor face demersuri în vederea exceptării în totalitate de la aplicarea acestei legi, sindicatul avertizează asupra începerii unor mişcări de protest, prin pichetarea ministerului şi a prefecturilor, atât în Bucureşti, cât şi în ţară, urmate apoi de proteste în cadrul CNAIR. Salariaţii nu sunt obligaţi să presteze muncă suplimentară pentru a putea asigura viabilitatea drumurilor în prag de iarnă, iar activitatea în cadrul agenţiilor de control şi încasare de la graniţa nu trebuie să se desfăşoare cu mâncarea pe genunchi, fără pauze de masă. Vă amintiţi cazul colegului nostru de la Botoşani care anul trecut a murit de surmenaj pe autofreză„, susţin sindicaliştii.

Conform sursei citate, aplicarea legii în cadrul CNAIR ar duce la o destabilizare totală a acesteia, cu impact asupra siguranţei rutiere a ţării, având în vedere importanţa strategică a companiei la securitatea naţională a României.

„Considerăm că implementarea la CNAIR a măsurilor dispuse prin Legea nr 296/2023 ar duce la un regres puternic al companiei, iar rezultatele remarcabile obţinute cu greu în ultimii ani vor dispărea, acest lucru fiind cauzat şi de pierderea profesioniştilor din domeniu care se vor îndrepta rapid către mediul privat, cuantumul veniturilor istorice realizate cu greu în ultimii trei ani probabil va reveni la nivelul de jos, controalele efectuate în ACI-uri vor reveni la nivelul celor din perioadele negre ale companiei, iar protejarea şi întreţinerea infrastructurii rutiere se vor putea realiza doar la cota de avarie având impact major în siguranţa participanţilor la trafic”, se precizează în document.

Astfel, Sindicatul Elie Radu trage un semnal puternic de alarmă şi cere ministrului de resort să analizeze „cu maximă seriozitate” exceptarea companiei de drumuri de la aplicarea Legii nr 296/2023.

„De impactul acestei legi asupra companiei a fost mai interesat Sindicatul Drumarilor „Elie Radu”, decât conducerea companiei, care imediat după intrarea în vigoare a legii a solicitat o întâlnire cu directorul general, solicitare rămasă fără niciun impact. Deşi Legea nr 467/2006 obligă angajatorul ca în cazul în care există o ameninţare la adresa locurilor de muncă sau au loc modificări importante în organizarea muncii să iniţieze informări şi consultări cu sindicatul reprezentativ, până la acest moment nu a avut nicio astfel de întâlnire, deşi a fost sesizat în mai multe rânduri, atât directorul general, cât şi Consiliul de Administraţie al CNAIR. În aceste condiţii, Sindicatul a fost nevoit să facă propria analiză care să stea la baza memorandumului în vederea exceptării CNAIR de la aplicarea acestei legi şi să solicite sprijinul direct al Ministerului Transportului şi Infrastructurii”, se precizează în comunicat.

Conform sursei citate, CNAIR, la fel ca alte companii de stat, chiar şi fără aplicarea Legii 296/2023 se confruntă cu lipsa personalului nou de specialitate, fiindu-i tot mai greu să-şi menţină personalul specializat şi mai ales să atragă profesionişti sau tineri cu potenţial.

Sindicaliştii susţin că firmele mari de construcţii atrag inginerii cu salarii mult peste ceea ce oferă CNAIR, multinaţionalele atrag tinerii cu salarii şi bonusuri impresionante, în timp ce CNAIR încearcă să ţină cu dinţii de profesioniştii crescuţi sau atraşi cu greu în cadrul companiei.

„Apreciem că această lege este imposibil de aplicat în cadrul CNAIR, având în vedere că aceasta răspunde de administrarea a peste 16.000 km de drumuri şi 1000 km de autostrăzi, poduri, iar organizarea sa se extinde pe întreg teritoriul României. Astfel, la nivelul CNAIR există organizate structuri teritoriale – Direcţii Regionale de Drumuri şi Poduri, Secţii de Drumuri Naţionale, Districte, Centrele de Coordonare şi Întreţinere – CIC-uri, Agenţii de Control şi Încasare- ACI-uri şi Agenţii de Încasare-AI-uri, fiecare dintre acestea având personal de conducere cu responsabilităţi şi răspunderi clare şi bine definite”, se mai spune în comunicat.

Potrivit sursei citate, raportat la numărul total de angajaţi, cu numărul de personal de conducere doar la nivelul acestor structuri teritoriale, CNAIR SA nu se poate încadra în procentul total de 8% de funcţii de conducere din total personal.

„Mare parte din atribuţiile CNAIR sunt gestionate de Direcţiile Regionale de Drumuri şi Poduri, care sunt împuternicite să reprezinte CNAIR SA conform obiectului de activitate din punct de vedere tehnic, juridic, economic şi administrativ în raza teritorială în care acţionează. Astfel, acestea au structuri de întreţinere şi administrare a reţelei de drumuri şi autostrăzi, gestionează şi implementează proiecte de investiţii în infrastructura rutieră, achiziţii, economic, juridic, personal etc. Aceste structuri la nivel teritorial au fost gândite să existe într-o manieră suplă, fără a fi sufocate cu număr mare de personal, ceea ce conduce la faptul că acestea, de obicei, nu au în subordine un număr de 10 posturi, iar comasarea acestora doar de dragul tăierii de posturi de conducere, ar duce la disfuncţionalităţi grave”, au explicat sindicaliştii.

Reprezentanţii sindicatului susţin că siguranţa participanţilor la traficului rutier nu poate fi atinsă decât prin asigurarea unei stări tehnice corespunzătoare a drumului şi a elementelor sale constitutive şi printr-o capacitate reală, eficientă şi neîntreruptă de intervenţie în scopul prevenirii şi înlăturării imediate a tuturor factorilor de pericol previzibili sau imprevizibili.

„Complexitatea activităţii CNAIR SA ca administrator al reţelei de drumuri, derivând din lege şi din normativele tehnice specifice, având ca deziderat final siguranţa participanţilor la traficului rutier, are impact şi cu privire la răspunderea civilă şi penală, atât a persoanei juridice, cât şi a salariaţilor. Aplicarea acestei legi are impact şi cu privire la preluarea în administrare a următoarelor sectoare de drumuri care urmează a fi date în circulaţie, însă din cauza tăierii posturilor vacanţe, nu mai poate fi angajat personal care să facă acest lucru. În plus, această companie s-a confruntat cu o penurie de personal specializat, având un deficit de personal de cel puţin 700 persoane (cât ar fi trebuit angajat până la sfârşitul anului şi numărul total de personal)”, se mai spune în document.

Potrivit sindicatului, în calitate de administrator al reţelei de drumuri, este necesar, în mod obligatoriu, păstrarea parcului auto actual, dotarea cu maşini şi utilaje noi dar şi decontarea cheltuielilor justificate cu privire la combustibil.