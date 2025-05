Silvicultorii, feroviarii şi rezerviştii militari protestează joi, în Piaţa Victoriei / ”Reorganizarea Romasilva serveşte unor interese diferite de cele ale statului român”

Federaţia Silva va susţine, joi, în intervalul 12:00 – 15:00, împreună cu sindicatele din transporturi feroviare şi cele ale rezerviştilor militari din cadrul Confederaţiei Sindicale Naţionale Meridian, un miting de protest, la sediul Guvernului României, în Piaţa Victoriei, transmite Agerpres.

„Prin această acţiune de protest, sindicatele din silvicultură trag un semnal de alarmă şi solicită Guvernului României să nu dea curs proiectului de HG privind reorganizarea Romsilva, promovat de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Acest proiect nu este realizat în mod profesionist şi, în forma propusă, considerăm că este periculos pentru pădurile ţării”, au anunţat sindicaliştii, printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, proiectul menţionat nu poate fi adoptat pentru că nu are la bază niciun fel de studiu – nici de impact economic, nici de impact social sau bugetar.

„Consultarea publică pe acest proiect s-a încheiat fără nicio concluzie clară. Dar dacă acest proiect va fi adoptat, sectorul silvic românesc va fi pus în pericol. Propunerile ministerului de resort sunt aberante, nu au niciun fel de argumente tehnice sau manageriale la bază. Astfel, desfiinţarea a peste 50% din direcţiile silvice judeţene, separarea activităţilor de producţie cu scopul menţinerii doar a celor „rentabile şi eficiente economic”, ignorarea aspectelor de ordin social, organizatoric şi funcţional sau desfiinţarea celor 22 de administraţii de parcuri naturale şi naţionale şi comasarea într-o structură „mamut” cu sediul la Bucureşti, arată fie că proiectul este unul elaborat de amatori, fie serveşte unor interese diferite de cele ale statului român”, se menţionează în document.

Totodată, sindicaliştii solicită Guvernului constituirea unui grup de lucru format din specialişti în administrarea pădurilor din cadrul Ministerului Mediului, din RNP-Romsilva, din organizaţiile profesionale ale silvicultorilor, precum şi reprezentanţi ai Federaţiei Sindicatelor Silva, în calitate de partener social, pentru elaborarea unui Regulament de organizare şi funcţionare care să asigure consolidarea şi nu destructurarea acestei regii de interes naţional.

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor a anunţat, la finele lunii trecute, că a respins propunerea de buget pe care Regia Naţională a Pădurilor (RNP) Romsilva a comunicat-o ministerului, iar pe schema de reorganizare a instituţiei numărul directorilor va scădea de la 121 la aproximativ 17.

Oficialul a menţionat, totodată, că îşi asumă reformarea Romsilva „de sus în jos”, pentru „asigurarea unei structuri de conducere mai suple, prin reducerea numărului directorilor cu 86%”.

„Aşadar, pe schema pe care o propun, din 121 de directori ar trebui să rămână aproximativ 17. Fiecare din aceşti directori va avea un contract de mandat pe cinci ani şi va avea indicatori foarte clari de performanţă, pe care, în măsura în care nu îi va îndeplini, va putea fi revocat. Totodată, am luat în considerare o gospodărire mai eficientă a suprafeţei fondului forestier naţional. Am propus ca o Direcţie silvică să nu poată avea mai puţin de 200.000 de hectare. E adevărat că urmează să compensăm, pentru că nu-i tot una să ai pădure la munte sau să ai pădure la câmpie. Astăzi, există Direcţii silvice cu puţin peste 20.000 de hectare. Consider că pentru a deveni director, înainte de toate, trebuie să ai o suprafaţă însemnată de pădure pe care să o administrezi. Totodată, angajarea personalului Romsilva se va face prin concurs naţional, organizat la sediul structurii centrale. Dorim, aşadar, să oferim şanse egale celor care aleg să profeseze în domeniul silviculturii”, a subliniat atunci ministrul.

El a adăugat că, odată cu reformarea Romsilva, cele 22 de administraţii ale Parcurilor Naţionale se vor uni într-o singură entitate, cu un singur director şi cu o singură Direcţie-suport.