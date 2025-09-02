Serviciile de informaţii de la Seul susţin că aproximativ 2.000 de soldaţi nord-coreeni au fost ucişi în conflictul ruso-ucrainean

Aproximativ 2.000 de soldaţi nord-coreeni au fost ucişi în conflictul dintre Rusia şi Ucraina, a declarat marţi un parlamentar sud-coreean, citând date de la Serviciul Naţional de Informaţii (NIS) din Coreea de Sud, în urma unei întâlniri cu reprezentanţii acestei instituţii, relatează AFP, citată de Agerpres.

În aprilie, serviciile de informaţii „au estimat numărul morţilor la cel puţin 600”, dar pe baza unor evaluări actualizate „acum estimează numărul la aproximativ 2.000”, le-a declarat deputatul Lee Seong-kweun jurnaliştilor după un briefing al parlamentarilor din Comisia de Informaţii şi al reprezentanţilor NIS.

Serviciile de informaţii sud-coreene şi occidentale au susţinut că Phenianul a trimis peste 10.000 de soldaţi în regiunea Kursk din Rusia în 2024, împreună cu obuze de artilerie, rachete şi sisteme de rachete cu rază lungă de acţiune, în momentul unei ofensive a Kievului.

Deputatul de opoziţie Lee Seong-kweun, membru al Partidului Puterii Populare al fostului preşedinte Yoon Suk Yeol, a susţinut, de asemenea, că serviciile de informaţii sud-coreene estimează că Phenianul intenţionează să desfăşoare încă 6.000 de soldaţi în Rusia, dintre care 1.000 au ajuns deja acolo.

Agenţia de ştiri nord-coreeană KCNA a relatat sâmbătă că liderul nord-coreean Kim Jong Un a vorbit cu o zi înainte cu familiile soldaţilor ucişi în luptele împotriva Ucrainei, în sprijinul Rusiei.

El se întâlnise deja cu unii dintre ei în săptămâna precedentă, la o altă ceremonie publică în onoarea membrilor serviciului militar.

Phenianul şi Moscova sunt legate printr-un acord de securitate şi apărare din 2024.

Liderul nord-coreean va participa miercuri la o paradă militară amplă la Beijing, pentru a marca 80 de ani de la sfârşitului celui de-al Doilea Război Mondial, unde sunt aşteptaţi alţi aproximativ 25 de lideri străini, inclusiv preşedintele rus Vladimir Putin.

Moscova şi Kievul nu dezvăluie numărul total de trupe desfăşurate în conflict sau pierderile acestora. În iunie 2024, Putin a vorbit despre „aproape 700.000” de soldaţi care luptă în Ucraina, un număr citat în iunie 2025 şi de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.