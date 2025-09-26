Sergio Busquets spune adio fotbalului – Trofeele unei cariere impresionante la FC Barcelona și naționala Spaniei

Sergio Busquets se va retrage din fotbal la finalul sezonului competițional din MLS (liga americană de fotbal), la vârsta de 37 de ani. Mijlocaș defensiv, Busquets a petrecut în total 18 ani la gruparea blau-grana alături de care a câștigat tot ce se putea câștiga.

Unul dintre ultimii reprezentanți ai Barcelonei din perioada de glorie a lui Lionel Messi se retrage din fotbal.

Sergio Busquets, cel care și în prezent este coechipier cu Messi, va spune adio sportului rege la finalul stagiunii din MLS. Ibericul este legitimat în prezent la Inter Miami.

Mijlocașul s-a format în celebra La Masia, centrul de copii și juniori al celor de la FC Barcelona.

A debutat în echipa de seniori în 2008 și a jucat la Barcelona până la momentul în care a făcut pasul la Inter Miami, în 2023.

La gruparea din Florida, Busquets s-a reunit cu foștii coechipieri Lionel Messi, Jordi Alba și Luis Suarez.

A bifat 143 de prezențe în naționala Spaniei, el făcând parte din formația care a cucerit titlul mondial din 2010, la turneul final găzduit de Africa de Sud.

De asemenea, s-a încoronat campion și la Europeanul din 2012, din Polonia și Ucraina.

La nivel de echipă de club, Busquets a impresionat la Barcelona, formație unde a câștigat tot ce se putea câștiga.

A îmbrăcat tricoul blau-grana în peste 700 de meciuri, iar printre altele a câștigat de nouă ori titlul de campion al Spaniei și de trei ori Champions League alături de FC Barcelona.

„Simt că a sosit momentul să îmi iau rămas bun de la cariera mea de fotbalist profesionist. Au fost aproape 20 de ani în care m-am bucurat de această poveste incredibilă la care am visat întotdeauna”, a declarat Busquets într-un videoclip postat pe Instagram.

Trofee câștigate alături de FC Barcelona

Campion al Spaniei: de 9 ori

Cupa Spaniei: 7 trofee

Supercupa Spaniei: 7 trofee

UEFA Champions League: 3

Supercupa Europei: 3

Mondialul Cluburilor FIFA: 3