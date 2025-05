Senzația începutului de an din WTA, Mirra Andreeva, eliminată în sferturi la Roma

Mirra Andreeva, una dintre cele mai bune jucătoare din acest sezon din WTA, a părăsit turneul de la Roma (de categorie 1000) în sferturi. Rusoaica a cedat meciul cu Coco Gauff, a patra favorită a întrecerii, scor 4-6, 6-7(5).

Meciul de pe centralul de la Foro Italico a fost unul spectaculos, cu multe lovituri câștigătoare, cu un ritm alert și cu răsturnări de scor. Au fost în total șapte break-uri, iar diferența a fost făcută la micile detalii.

Gauff a avut nervii mai tari și a luat deciziile înțelepte în momentele decisive ale duelului. Victoria americancei s-a conturat după o partidă de o oră și 45 de minute.

Interesant este faptul că Mirra Andreeva a cedat tot în sferturi și tot împotriva jucătoarei Coco Gauff și la ultimul turneu la care luase parte: competiția WTA 1000 de la Madrid.

În urma acestui succes, Gauff o conduce cu un categoric 4-0 pe Andreeva.

În acest an, Andreeva are 24 de victorii și 6 înfrângeri. De cealaltă parte, învingătoarea Coco are 20 de succese și 7 înfrângeri.

Sezonul rusoaicei este însă unul excelent, ea cucerind în acest an două titluri foarte importante: Dubai și Indian Wells, ambele de categorie WTA 1000.

De asemenea, Mirra a avut în acest an o serie impresionantă de 13 victorii consecutive. A cedat în cele din urmă meciul cu Amanda Anisimova de la Miami.

Reamintim că Iga Swiatek, campioana en-titre de la Foro Italico, a fost eliminată surprinzător în turul al treilea al competiției de la Roma.

Semifinale WTA Roma

Peyton Stearns (42 WTA) vs Jasmine Paolini (cap de serie 6)

Coco Gauff (4) vs Aryna Sabalenka (1) / Qinwen Zheng (8)

Turneul WTA 1000 de la Roma are loc în perioada 6-18 mai, pe zgura de la Foro Italico. Competiția are premii totale în valoare de $6,911,032.