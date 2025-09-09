Senatorul USR Irineu Darău cere demisia deputatului AUR Valeriu Munteanu, care a criticat CNA pentru acțiunile împotriva manipulărilor pe Tiktok în Republica Moldova: ”M-am săturat de cozi de topor. Rușii ne-au aruncat într-un război hibrid, iar în apărarea noastră comună nu este loc de trădători”

Irineu Darău (USR), președintele comisiei de învățământ din Senat, i-a cerut marți demisia deputatului AUR Valeriu Munteanu din funcția de președinte al comisiei parlamentare comune România – Republica Moldova. Munteanu, originar din Republica și fratele unui fost director-adjunct al serviciului secret SIS, criticase luni CNA pentru acțiunile împotriva manipulărilor pe Tiktok în Republica Moldova.

Mai mult, deputatul AUR Munteanu acuzase CNA de o presupusă ingerință în alegerile din Republica Moldova. Munteanu, care pozează în unionist, nu a denunțat public amestectul fățiș al Rusiei în alegerile din Republica Moldova.

”Demisia, Valeriu Munteanu! Nici AUR, nici acest om nu pot reprezenta România în relația cu Republica Moldova! Este inacceptabil să vorbească în numele nostru și nu putem lăsa un rol de reprezentare cuiva care contestă măsurile de protejare a democrației, care relativizează rețelele de conturi false și care pune sub semnul întrebării sprijinul României pentru parcursul european al Chișinăului”, a spus senatorul USR într-un comunicat.

”Rușii ne-au aruncat într-un război hibrid, iar în apărarea noastră comună nu este loc de trădători! M-am săturat de cozi de topor. M-am săturat de oameni care ar face orice să submineze cooperarea europeană pentru securitatea noastră și pentru combaterea dezinformării. M-am săturat de politicienii-conserve care vor să distrugă, din interior, democrația și înfrățirea Republicii Moldova cu România și cu UE. Cer demisia sau demiterea lui Valeriu Munteanu”, a mai spus Darău.

Valeriu Munteanu a criticat constant conducerea pro-europeana de la Chișinău și pe Maia Sandu, în timp ce multe narative ale propagandei ruse au fost preluate de partidul extremist AUR.

”În calitate de Președinte al Comisiei Comune pentru Integrarea Europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova, fac un apel public către autoritățile române să manifeste echilibru și neutralitate absolută față de procesul electoral din Republica Moldova. Pluralismul democratic și independența proceselor electorale trebuie respectate cu strictețe. Din păcate, recenta decizie a Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) de a notifica platforma TikTok în legătură cu presupuse rețele de conturi „neautentice” care ar fi influențat alegerile parlamentare din Republica Moldova poate fi percepută la Chișinău ca o ingerință a statului român în campania electorală. Decizia CNA s-a bazat pe un raport al unui ONG care activează în Republica Moldova și care a indicat explicit un candidat din această campanie electorală. Faptul că o instituție a statului român a discutat și a acționat în baza unui document redactat de un ONG din afara țării ridică probleme serioase de legitimitate și competență”, spusese Munteanu luni într-un comunicat.

În replică, Irineu Darău a mai spus că ”înțeleg disperarea unora care se tem pentru propria piele și pentru amicii lor pro-ruși, mai ales când văd că dă roade cooperarea internațională pe linia UE-România-Republica Moldova și că încep să cadă capete de spioni, de infiltrați și de trădători. Rețelele pro-ruse vor fi destructurate. Doar voință să fie, fiindcă rețeta e simplă peste tot: follow the money”.