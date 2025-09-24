Selecționerul Mircea Lucescu a vorbit în presa italiană despre marea problemă pe care o are la naționala României
Mircea Lucescu a atins mai multe subiecte de discuție pentru TuttoMercatoWeb, selecționerul României precizându-le, printre altele, jurnaliștilor italieni care este marea problemă a tricolorilor: „jucătorii mei joacă puțin”, a transmis tehnicianul în vârsă de 80 de ani.
- România – Moldova / joi, 9 octombrie, de la ora 21:00 / Arena Națională / meci amical
- România – Austria / duminică, 12 octombrie, ora 21:45 / Arena Națională /preliminarii CM 2026
Tricolorii joacă puțin la echipele de club din străinătate, transmite Mircea Lucescu
România nu o duce prea bine în grupa preliminară pentru CM 2026 de fotbal, tricolorii aflându-se pe locul 3, la cinci puncte în urma Bosniei și a Austriei.
Selecționerul a discutat cu TuttoMercatoWeb despre marea problemă cu care se confruntă la prima reprezentativă: faptul că elevii săi joacă puțin la echipele de club.
„Jucătorii mei joacă puțin. Nu este ușor. Am pierdut nouă din noiembrie până în iunie. Apoi mulți dintre ei au avut probleme.
Până se vor adapta la campionatele lor va fi greu. Noi ne chinuim un pic (n.r. în grupa de calificare). Dar sunt încrezător.
Dacă suntem apți mental și bine fizic, putem fi o echipă bună. Altfel este complicat” – a transmis Mircea Lucescu.
Mai departe, Mircea Lucescu a fost întrebat de parcursul de până acum al lui Cristi Chivu pe banca Interului.
Selecționerul este încrezător în forțele lui Chivu de a face o figură frumoasă pe banca tehnică a grupării din Serie A.
„Îmi place de el, va avea un sezon important. E un băiat inteligent. Apoi, el cunoaște mediul Interului. Șapte ani la nerazzurri înseamnă mult. Nu are pe nimeni împotriva lui”, transmite Mircea Lucescu.
Grupa H, clasament
- 1 Bosnia și Herțegovina 12 puncte (11-3 golaveraj) / 5 meciuri
- 2 Austria 12 (9-2) / 4 meciuri
- 3 România 7 (10-6) / 5 meciuri
- 4 Cipru 4 (5-7) / 5 meciuri
- 5 San Marino 0 (1-18) / 5 meciuri.
De știut
- Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.
Programul Grupei H
21 martie
Cipru – San Marino 2-0
ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1
21:45 – Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1
21:45 – San Marino – ROMÂNIA 1-5
7 iunie
16:00 – Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0
21:45 – Austria – ROMÂNIA 2-1
21:45 – ROMÂNIA – Cipru 2-0
21:45 – San Marino – Austria 0-4
6 septembrie
21:45 – Austria – Cipru 1-0
21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
9 septembrie
21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2
21:45 – Cipru – ROMÂNIA 2-2
21:45 – Austria – San Marino
21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina
12 octombrie
16:00 – San Marino – Cipru
21:45 – ROMÂNIA – Austria
19:00 – Cipru – Austria
21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA
18 noiembrie
21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina
21:45 – ROMÂNIA – San Marino.
