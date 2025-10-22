Şeful Statului Major al Apărării, videoconferinţă cu militarii români din teatrele de operaţii

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a avut, miercuri, o videoconferinţă cu echipele de comandă ale structurilor româneşti dislocate în teatrele de operaţii, în marja activităţilor organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Armatei României, transmite Agerpres.

„Echipele de comandă ale detaşamentelor dislocate de Armata României în operaţia EUFOR ALTHEA din Bosnia şi Herţegovina, misiunea EUTM RCA din Republica Centrafricană, operaţia NATO KFOR din Teatrul de Operaţii Kosovo, operaţia NATO MISSION IN IRAK/NMI din Teatrul de Operaţii IRAK, misiunea Plutonului antitanc dislocat în Slovacia, precum şi conducerile detaşamentelor militare româneşti dislocate în Bulgaria şi Polonia au prezentat informări privind stadiul îndeplinirii misiunilor”, se precizează într-un comunicat al MApN.

Potrivit sursei citate, generalul Vlad le-a mulţumit militarilor români aflaţi în teatrele de operaţii, la posturi din străinătate sau în misiuni sub mandat NATO, UE şi ONU pentru profesionalismul, devotamentul şi spiritul de echipă demonstrate în îndeplinirea misiunilor şi pentru modul în care reprezintă România în cooperarea cu partenerii şi aliaţii.

„Am deplină încredere în nivelul dumneavoastră de pregătire şi în profesionalismul pe care îl dovediţi zi de zi. Sunteţi ambasadori ai României şi ai Armatei României în lume, purtând cu demnitate tricolorul în misiuni complexe şi dificile. Aveţi grijă de camarazii voştri, acţionaţi în siguranţă şi întoarceţi-vă acasă sănătoşi, cu misiunea îndeplinită”, a transmis generalul Vlad, citat în comunicat.

România asigură până în ianuarie 2026 conducerea Operaţiei Uniunii Europene EUFOR ALTHEA din Bosnia şi Herţegovina, în care sunt dislocaţi aproximativ 430 de militari, precum şi conducerea Misiunii Uniunii Europene de sprijin pentru autorităţile centrafricane în domeniile consiliere strategică şi educaţie pentru forţele de securitate (European Union Training Mission in Central African Republic – EUTM RCA), a amintit MApN.

În prezent, aproximativ 1.100 de militari români participă la misiuni şi operaţii sub comandă sau mandat NATO, UE şi ONU.