Secretul României: cum a câștigat încrederea producătorului finlandez de anvelope care s-a retras din Rusia

Articol publicat de VILÁGGAZDASÁG (Ungaria) și preluat de Rador Radio România:

Producătorul finlandez de anvelope a ales din patruzeci de locații oraşul Oradea pentru viitoarea sa unitate de producție. Nokian Tyres are încredere că cele 500 de locuri de muncă create în viitor vor putea fi ocupate de localnici, astfel că va cheltui mai puțin pe salarii decât dacă ar fi ales, de exemplu, Ungaria sau o altă țară din Europa Centrală. Acest proiect nu ar fi apărut probabil nici ca idee dacă nu ar fi fost războiul ruso-ucrainean.

Nokian Tyres construiește o fabrică în Oradea, cu o investiție de 650 de milioane de euro. Lucrările sunt deja în derulare, conform planurilor, producția se va desfășura la capacitate maximă la începutul anului 2025, iar producția parțială va începe la sfârșitul anului 2024. Producătorul finlandez de anvelope auto a ales Oradea din patruzeci de locații. Un factor decisiv a fost locația bună, principalele piețe de export din Europa Centrală ale companiei se află pe o rază de o mie de kilometri de Oradea. Finlandezii sunt încrezători că cele 500 de locuri de muncă create în viitor vor putea fi ocupate de localnici, astfel că va trebui să cheltuiască mai puțin pe salarii decât dacă ar fi ales, de exemplu, Ungaria sau o altă țară din Europa Centrală.

Dacă totul va decurge conform planului, aceasta va fi prima fabrică Nokian cu emisii zero de dioxid de carbon. Energia folosită va fi obținută din surse regenerabile, iar aburul necesar producției de anvelope va fi produs fără utilizarea combustibililor fosili.

Capacitatea inițială va fi de 6 milioane de anvelope pe an, producând în primul rând anvelope pentru jante de autoturisme și SUV. O parte din investiția de 650 de milioane de euro, respectiv 100 de milioane de euro, va fi sprijinită şi de UE.

Planurile finlandezilor au eșuat din cauza războiului

Proiectul nu ar fi apărut, probabil, nici ca idee, dacă nu ar fi izbucnit războiul ruso-ucrainean. Nokian producea, anterior, 80% din anvelopele sale în Rusia, deoarece energia necesară producției era foarte ieftină acolo. Dar acesta nu a fost singurul motiv pentru care Rusia a fost crucială pentru producătorul finlandez, deoarece 20% din veniturile din vânzări au fost obţinute tot de aici. Acum, însă, situația este cu totul alta, geopolitica nu numai că ar fi putut juca un rol în alegerea locației pentru această investiție, ci a devenit aproape cel mai important aspect.

Este aproape sigur că doar țările membre NATO și UE puteau să intre în discuții, alte opţiuni nu aveau, pur şi simplu, deoarece finlandezii s-au retras din Rusia în toamna lui 2022, dacă ar fi rămas, ar fi pierdut întreaga piață a UE după ce în pachetele de sancțiuni au fost incluse şi anvelopele auto.

Din fabrica de la Oradea finlandezii pot acoperi întreaga piață central-europeană (ei vând anvelope produse în fabrica din Finlanda către țările scandinave, fiind prezenţi și în America), astfel vor fi deservite din Oradea: Germania, Austria, Elveția și Franța, precum și Polonia și Cehia.

Ce alte criterii au jucat un rol important pentru a fi aleasă România?

Liderii Nokian au luat în calcul și Serbia, deoarece industria auto a acestei ţări este deosebit de dezvoltată, dar nu este membră nici a UE, nici a NATO. De asemenea, a renunţat şi la Turcia, deoarece nu este țară UE. A fost luată în considerare și Ungaria, dar finlandezii au respins și această idee, scrie The New York Times. Iar Slovacia nu și-a dorit o altă investiție mare în industria grea, deoarece se concentrează pe IT.

Pe măsură ce cercul s-a restrâns, conducerea companiei finlandeze a evaluat și unele aspecte, precum proximitatea autostrăzii, a liniei de cale ferată și a portului. De asemenea, au luat în considerare timpul estimat necesar pentru autorizare și construcție (pe baza condițiilor locale) și cât de prietenoase sunt cu afacerile autoritățile locale. Dar au analizat și dacă liderii străini își pot trimite copiii la instituții de învățământ internaționale, dacă asistența medicală este suficient de bună și care este pericolul pentru producerea unui dezastru natural.

Succesul oraşului Oradea este semnificativ, dacă ne uităm la cât de puternici sunt candidații selectaţi de firma Deloitte (consultantul Nokian) pentru ultima rundă: a existat o altă locație în România, două în Polonia, câte una în Portugalia și Spania. La aceasta din urmă Nokian a renunţat rapid din cauza salariilor mari și a reglementărilor stricte de muncă. În Portugalia, contraargumentul a fost acela că aprovizionarea cu energie nu este stabilă, iar procesul de autorizare nu este suficient de rapid.

Guvernul anterior al Poloniei, dar care era încă la putere la momentul luării deciziilor, a fost considerat antidemocratic, chiar dacă totul era în favoarea lor, cum ar fi salariile mici, prezența altor multinaționale și acordarea rapidă a autorizărilor.

Au existat și alte argumente în favoarea oraşului Oradea. Construcția se putea începe imediat, utilitățile erau deja la locul lor și a fost construită și o nouă centrală solară, iar cuantumul subvențiilor de dezvoltare oferite de Uniunea Europeană companiilor care investesc în România este mai mare decât în Polonia. De altminteri, fără război finlandezii nu ar fi construit o centrală 100% fără emisii de dioxid de carbon: anterior au ales Rusia tocmai din cauza gazului ieftin, acum dispariția acestei posibilităţi a schimbat complet gândirea companiei. De altfel, finlandezii nu planifică să construiască o mega-fabrică atât de mare ca în Rusia. (Traducerea: Rozália Gănciulescu)