Secretarul de stat pentru apărare al Marii Britanii spune că siturile militare ar putea fi folosite pentru a găzdui solicitanții de azil, pentru a renunța la utilizarea hotelurilor

John Healey, secretarul de stat britanic pentru apărare spune că premierul Keir Starmer este „absolut hotărât” să înceteze utilizarea hotelurilor pentru adăpostirea azilanților mai devreme decât era planificat și astfel cei care solicită azil ar putea fi găzduiți temporar în situri militare, scrie The Guardian.

John Healey a mai spus că planificatorii militari analizează posibile amplasamente pentru cazare în bazele de apărare, deoarece prim-ministrul dorea să pună capăt utilizării hotelurilor pentru a găzdui solicitanții de azil mai devreme decât data promisă, 2029.

Healey a declarat pentru emisiunea Sunday Morning with Trevor Phillips de la Sky News: „În cadrul Ministerului de Interne, am inclus planificatori militari în comandamentul frontierelor și în planificarea lor pentru viitor.

„Analizăm potențiala utilizare a amplasamentelor militare și nemilitare pentru cazare temporară a persoanelor care dau peste aceste ambarcațiuni mici, care s-ar putea să nu aibă dreptul să fie aici sau care trebuie procesate rapid înainte de a putea decide dacă ar trebui sau nu să rămână sau dacă îi deportez, așa cum am făcut în număr record în ultimul an.”

Într-o intervenție ulterioară la emisiunea Sunday cu Laura Kuenssberg de la BBC One, Healey a fost întrebat dacă armata ar putea juca un rol mai important în patrularea frontierei. Nu a oferit un răspuns clar, dar a sugerat că bazele militare și ajutorul în planificare reprezintă limita activității armatei în acest moment.

Starmer a luat măsuri pentru a-și înăspri politica privind problema ambarcațiunilor mici, deoarece Reform UK are un avans de două cifre în sondaje și continuă să atace guvernul pentru eșecul său de a-și îndeplini promisiunea de a „zdrobi bandele”. Au existat, de asemenea, proteste în fața hotelurilor, inclusiv în Epping, Essex, unde nemulțumirea a izbucnit după agresiunea sexuală a unei fete de 14 ani de către un bărbat care solicita azil.

Săptămâna aceasta, Starmer și-a schimbat direcția prin numirea lui Shabana Mahmood în funcția de ministru de interne, înlocuind-o pe Yvette Cooper. Guvernul analizează, de asemenea, ideea de a încerca să modifice aplicarea dreptului la viață de familie din Convenția europeană a drepturilor omului, pentru a permite mai multe deportări ale celor pe care îi consideră că nu au dreptul să se afle în Regatul Unit.

Reform UK a declarat în weekend, la conferința sa, că ar opri traversarea cu bărci mici a persoanelor care solicită azil în termen de două săptămâni de la preluarea mandatului. Nigel Farage a clarificat duminică că se referea la faptul că va adopta o legislație în termen de două săptămâni pentru a împiedica judecătorii să împiedice deportările celor care au intrat în Marea Britanie pe căi ilegale.

Zia Yusuf, șeful departamentului de politici al Reform UK, a negat afirmațiile conform cărora solicitanții de azil ar fi cazați în containere maritime, spunând că partidul va folosi „structuri modulare din oțel construite special”.

Vorbind duminică la Sky News, Yusuf a apărat propunerile pentru centre de detenție construite rapid, citând exemple internaționale. „Putem privi în întreaga lume unde lucrurile au funcționat și au funcționat bine”, a spus el. „Președintele Trump a ridicat 3.000 de paturi de detenție în opt zile. Asta a fost anul acesta în statul Florida – folosind structuri modulare din oțel.”