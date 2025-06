Secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, delegat de România la ECOFIN: ”Nu se poate discuta planul de măsuri fiscale / Comisia va propune o nouă recomandare de traiectorie fiscală”

Planul de măsuri fiscale poate fi prezentat Comisiei Europene doar în contextul în care este legiferat şi, de aceea, la reuniunea ECOFIN nu se va discuta un astfel de plan, a declarat secretarul de stat în Ministerul Finanţelor, Alin Andrieş, care a precizat că, vineri, Comisia ar putea publica o nouă recomandare de traiectorie fiscală pentru România, transmite Agerpres.

„La ECOFIN-ul de mâine, pe ordinea de zi există un punct în care se analizează punerea în aplicare a cadrului de guvernanţă economică şi, în special, se analizează sau se abordează recomandările Consiliului în contextul procedurii de deficit excesiv. Şi aici, în cazul României, după cum ştiţi, pe data de 4 iunie a fost publicată o propunere de decizie care indică faptul că România nu a adoptat măsurile necesare ca răspuns la recomandarea de corectare a deficitului bugetar excesiv. Aceasta este situaţia. Mâine (vineri n.r) nu se discută planul de măsuri sau nu se poate discuta un asemenea plan de măsuri. Trebuie să precizez de la bun început faptul că, pentru a putea să-l prezentăm Comisiei Europene, orice plan de măsuri trebuie în primul rând să fie adoptat şi legiferat de către Guvernul României sau de către Parlamentul României. În acel context în care este legiferat, se poate prezenta Comisiei Europene. Bineînţeles că totul se discută pe măsuri adoptate, fiindcă măsuri discutate sau măsuri posibile există o multitudine. Dar, ce este foarte important, pentru a ne încadra în ţintele de cheltuieli nete pe care le-am stabilit atât în cadrul Planului Naţional Structural, cât şi ulterior, trebuie să avem măsuri efective, aşa cum am adoptat măsurile în decembrie 2024 şi atunci ele au fost transmise şi sunt reflectate de către Comisia Europeană în recomandarea din iunie 2025, de pe 4 iunie, în care se ia act de acelea, se consideră, dar sunt considerate a nu fi suficiente”, a explicat Alin Andrieş la Digi 24.

Acesta a precizat că, potrivit scrisorii şi recomandării din 4 iunie, Comisia Europeană subliniază faptul că autorităţile din România, în Planul Structural, şi-au asumat ca până la 1 aprilie să ia măsurile necesare pentru încadrarea în ţintele de cheltuieli nete şi pentru a fi pe acea traiectorie propusă şi agreată de consolidare fiscală.

„Şi noi nu am adoptat acele măsuri în primul trimestru, după care nici în momentul de faţă încă nu am adoptat setul de măsuri cu privire la creşterea veniturilor sau reducerea cheltuielilor, astfel încât să fie considerate de către Comisia Europeană suficiente pentru a ne putea încadra în traiectoria iniţială. De aceea Comisia a realizat această, să spunem, propunere, recomandare, şi care este un prim pas, fiindcă în etapa următoare Comisia Europeană va propune o nouă recomandare de traiectorie fiscală pentru România şi este aşteptat ca publicarea acestei recomandări să fie mâine, pe 20 iunie, iar ulterior, în lipsa unor măsuri, activarea condiţionalităţilor macro. Dar aşteptăm următoarea recomandare de zilele următoare, care va fi discutată la ECOFIN, la întâlnirea de pe 8 iulie.(…) Din cunoştinţe şi discuţii vor fi recomandări de o nouă traiectorie, dar să vedem cum va fi. Mâine se va publica recomandarea, draftul de recomandare, fiindcă, având în vedere că nu am luat măsurile necesare până în luna aprilie, Comisia Europeană consideră că trebuie să ajustăm cheltuielile nete aferente anului 2025 astfel încât să rămânem pe acea traiectorie care să ne ducă la o consolidare a deficitului până în 2030”, a mai spus secretarul de stat în MF.

În opinia sa, este important ca până la următoarea reuniune a Consiliului Afaceri Economice şi Financiare să fie adoptat un set de măsuri care să fie luat în considerare de către Comisia Europeană în analiza noii recomandări.

„Următorul ECOFIN va fi pe 8 iulie, dar bineînţeles că la nivel tehnic se discută în EFC (Comitetul Economic şi Financiar n.r), pe 30 iunie – 1 iulie, şi ar fi bine până atunci să avem un set de măsuri care să fie legiferat, pus la dispoziţia Comisiei şi luat în considerare. Este o chestiune care ţine nu numai de Comisia Europeană, pentru că un alt element important pe care aş dori să îl subliniez este încrederea investitorilor şi a pieţelor financiare. După cum ştiţi în decembrie agenţiile de rating au schimbat outlook-ul din stabil în negativ, astfel că este necesar să adoptăm măsurile, în linie cu planul structural şi consolidarea fiscală, cât mai repede”, a mai spus Andrieş.

Oficialul MF a adăugat că România poate să facă faţă rigorilor din orice perspectivă, dar ar trebui să luăm în considerare faptul că această „consolidare fiscală este un maraton, nu este un sprint”, în sensul că trebuie atinsă până în 2030 şi, de aceea, trebuie să fie un mix între reducerea de cheltuieli, îmbunătăţirea colectării şi creşterea veniturilor fiscale.

„Eu cred că trebuie să adoptăm acel set de măsuri care, pe de o parte, să nu afecteze semnificativ creşterea economică, pe de altă parte să fie o creştere a veniturilor structurale astfel încât să fie credibilă şi să ne conducă pe acel drum în care, în 2030, să avem un deficit mai mic de 3% din Produsul Intern”, a punctat secretarul de stat în Ministerul Finanţelor, Alin Andrieş.