G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Greta Thunberg anunță o nouă flotilă umanitară către Fâșia Gaza

greta thunberg palestina
Sursa Foto: Facebook/ Greta Thunberg

Greta Thunberg anunță o nouă flotilă umanitară către Fâșia Gaza

Articole11 Aug 0 comentarii

O nouă flotilă încărcată cu ajutor umanitar va pleca din mai multe porturi din Marea Mediterană spre Gaza pentru a „sparge blocada ilegală israeliană”, a anunțat duminică seara activista suedeză Greta Thunberg, care va participa la acțiune, scrie Le Figaro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Pe 31 august, vom lansa cea mai mare încercare de a sparge blocada ilegală israeliană a Gaza, cu zeci de ambarcațiuni care vor pleca din Spania. Ne vom alătura altor zeci pe 4 septembrie, plecând din Tunisia și din alte porturi”, a scris ea pe Instagram.

O flotilă de personalități

Oameni de omenie, medici, artiști – printre care actrița americană Susan Sarandon, actorul suedez Gustaf Skarsgård și actorul irlandez Liam Cunningham – și alți activiști din 44 de țări vor lua parte la această inițiativă, denumită „Global Sumud Flotilla”, potrivit site-ului organizatorului.

Numărul de ambarcațiuni care vor merge în Gaza nu a fost precizat. Global Sumud Flotilla se descrie pe site-ul său drept o organizație „independentă”, „neafiliată la niciun guvern sau partid politic”.

În noaptea de 8 spre 9 iunie, velierul Madleen, cu 12 activiști francezi, germani, brazilieni, turci, suedezi, spanioli și olandezi la bord, a fost abordat de forțele israeliene la aproximativ 185 de kilometri vest de coasta Gaza. Aceștia au fost apoi deportați, unii după ce au fost reținuți pentru scurt timp.

Ofensiva israeliană de 22 de luni a ucis cel puțin 61.430 de palestinieni, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, condus de Hamas, cifre pe care ONU le consideră fiabile. Războiul a fost declanșat de atacul Hamas asupra Israelului în 2023, care a ucis 1.219 persoane, în principal civili, potrivit unei numărători AFP bazate pe cifre oficiale.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Emmanuel Macron cere eliberarea a şase cetăţeni francezi „în cel mai scurt timp”, după deturnarea de către armata israeliană a velierului Madleen, pe care se afla și Greta Thunberg și care încerca să spargă blocada impusă de Israel Fâşiei Gaza

Articole9 Iun 2025
0 comentarii

Nava umanitară în care se află şi activista Greta Thunberg şi care urma să ajungă în Gaza, interceptată de autorităţile israeliene / „Legătura a fost pierdută cu Madleen. Armata israeliană a abordat ambarcaţiunea”

Articole9 Iun 2025
3 comentarii

Greta Thunberg şi eurodeputata Rima Hassan se îmbarcă pe o navă către Fâşia Gaza, în care cer ”sfârşitul genocidului şi ocupaţiei”

Articole1 Iun 2025
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.