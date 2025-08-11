Greta Thunberg anunță o nouă flotilă umanitară către Fâșia Gaza

O nouă flotilă încărcată cu ajutor umanitar va pleca din mai multe porturi din Marea Mediterană spre Gaza pentru a „sparge blocada ilegală israeliană”, a anunțat duminică seara activista suedeză Greta Thunberg, care va participa la acțiune, scrie Le Figaro.

„Pe 31 august, vom lansa cea mai mare încercare de a sparge blocada ilegală israeliană a Gaza, cu zeci de ambarcațiuni care vor pleca din Spania. Ne vom alătura altor zeci pe 4 septembrie, plecând din Tunisia și din alte porturi”, a scris ea pe Instagram.

O flotilă de personalități

Oameni de omenie, medici, artiști – printre care actrița americană Susan Sarandon, actorul suedez Gustaf Skarsgård și actorul irlandez Liam Cunningham – și alți activiști din 44 de țări vor lua parte la această inițiativă, denumită „Global Sumud Flotilla”, potrivit site-ului organizatorului.

Numărul de ambarcațiuni care vor merge în Gaza nu a fost precizat. Global Sumud Flotilla se descrie pe site-ul său drept o organizație „independentă”, „neafiliată la niciun guvern sau partid politic”.

În noaptea de 8 spre 9 iunie, velierul Madleen, cu 12 activiști francezi, germani, brazilieni, turci, suedezi, spanioli și olandezi la bord, a fost abordat de forțele israeliene la aproximativ 185 de kilometri vest de coasta Gaza. Aceștia au fost apoi deportați, unii după ce au fost reținuți pentru scurt timp.

Ofensiva israeliană de 22 de luni a ucis cel puțin 61.430 de palestinieni, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, condus de Hamas, cifre pe care ONU le consideră fiabile. Războiul a fost declanșat de atacul Hamas asupra Israelului în 2023, care a ucis 1.219 persoane, în principal civili, potrivit unei numărători AFP bazate pe cifre oficiale.