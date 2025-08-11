Preţurile locuinţelor noi din Bulgaria ar urma să crească cu 12-15%, în urma aderării la euro / Prețul terenului reprezintă până la 35-50% din costul suprafeţei construite

Preţurile locuinţelor noi în Bulgaria ar urma să crească cu încă 12-15% până la finalul lui 2025, creşterea urmând să încetinească la 10% anul viitor, a declarat la Bloomberg TV Bulgaria Georgi Shopov, preşedintele Asociaţiei naţionale a antreprenorilor din construcţii (NACP), informează Novinite, transmite Agerpres.

Shopov a subliniat că viitoarea intrare a Bulgariei în zona euro va continua să influenţeze semnificativ piaţa imobiliară în viitorul apropiat. El se aşteaptă la investiţii străine masive în ţară, unele având ca obiectiv sectorul imobiliar, ceea ce va majora preţurile apartamentelor şi va reduce accesibilitatea pentru mulţi rezidenţi.

Pentru a rezolva problema creşterii preţurilor şi a deficitului de locuinţe, Shopov a cerut Departamentului de Urbanism de la Primăria Sofia să accelereze emiterea de permise de construcţie. Sporirea ritmului aprobării permiselor ar majora numărul de locuinţe pe piaţă şi ar ajuta la stabilizarea preţurilor, susţine Shopos.

Conform datelor Asociaţiei naţionale a antreprenorilor din construcţii, preţurile locuinţelor nou construite în Sofia a crescut în ritm anual cu 18% în trimestrul doi din 2025. Majorarea costurilor persistă în pofida stabilizarea preţurilor materialelor de construcţii, a atras atenţia Shopov. Acesta a explicat că preţul terenului are un rol crucial în preţul final al ansamblurilor rezidenţiale, în prezent cheltuielile cu terenul reprezentând până la 35-50% din costul suprafeţei construite.

Totuşi, ritmului aprobării permiselor de construcţii s-a înrăutăţit în Sofia, a avertizat Shopov. În pofida promisiunilor oficiale, dacă comparăm situaţia din 2025 cu cea din 2024, există un declin semnificativ al numărului de permise emise, ceea ce creează un deficit de locuinţe şi contribuie la majorarea preţurilor, cumpărătorii suportând efectele acestor evoluţii.

Shopov a subliniat că într-o economie de piaţă cererea şi oferta trebuie să fie echilibrate, mai ales în sectorul imobiliar. El a sugerat că municipalităţile şi statul ar putea atenua deficitul de locuinţe reglementând situaţia terenurilor şi reducând obstacolele excesive administrative.

Datele Institutului Naţional de Statistică arată că în primul semestru din 2025 au fost emise permise de construcţii pentru 5.620 locuinţe în Sofia, o scădere de 16% faţă de perioada similară din 2024. Scăderea activităţii în construcţii a înregistrat un declin şi mai accentuat apreciază Shopov.