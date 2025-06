Sebastian Vettel, tot mai aproape de o revenire spectaculoasă în F1: Rolul pe care-l poate avea la RedBull

Sebastian Vettel se află tot mai aproape de o revenire în lumea Formulei 1, fostul pilot german confirmând discuțiile avansate cu RedBull Racing. În vârstă de 37 de ani, Vettel este văzut ca un posibil înlocuitor pentru legendarul Helmut Marko (consilierul pentru motorsport al echipei), transmite racingnews365.com.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cu toate că poate unii dintre fanii Formulei 1 și-ar fi imaginat o grilă de start în 2026 cu veterani precum Fernando Alonso, Lewis Hamilton și Sebastian Vettel, germanul nu va reveni în Marele Circ în calitate de pilot.

Viitorul lui Helmut Marko, omul-cheie din spatele programului de juniori RedBull (și nu numai), devine tot mai incert în cadrul echipei, în contextul vârstei sale de 82 de ani.

„Mă înțeleg foarte bine cu Helmut, suntem, de asemenea, în regulă pe această temă.

Acestea nu sunt încă atât de intense și profunde (n.r. discuțiile), dar poate fi ceva în care pot juca un rol, dar în ce formă, vom vedea”, transmite Vettel, citat de ORF.

Vettel este primul produs de succes al programului RedBull pentru tinerii piloți, unul care avea să aducă pe grila de start din F1 și alte nume importante precum Verstappen, Ricciardo, Sainz sau Albon.

De la retragerea din F1 din anul 2022, Vettel s-a implicat activ în tot felul de activități: probleme de mediu, de sănătate mintală și de drepturile omului.

A rămas însă conectat la lumea F1 și a avut apariții sporadice în paddock.

Cu toate că este mai tânăr decât Alonso (43 de ani) sau Hamilton (40), Vettel exclude o revenire în calitate de pilot în F1.

Ia însă în calcul un rol important în cadrul RedBull Racing, cum ar fi poziția lui Helmut Marko.

„Va pleca la un moment dat și el știe asta (n.r. Marko). Este un realist brutal și va ști când e momentul potrivit”, a încheiat Vettel.

Sebastian Vettel a cucerit patru titluri de campion mondial al Formulei 1 în carieră, toate alături de RedBull Racing: în 2010, 2011, 2012 și 2013.

A comeback to #F1 but not the type you might think for Sebastian Vettel!

https://t.co/DL7K67KgHx

— RacingNews365.com (@Racingnews365c) June 24, 2025