G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Se deschide sanctuarul Victory din Brașov / 600 de câini fără stăpân…

4 câini în iarbă
Sursa foto: Caradoc Kennel

Se deschide sanctuarul Victory din Brașov / 600 de câini fără stăpân vor avea condiții mult mai bune decât în adăposturi

Articole9 Oct • 63 vizualizări 0 comentarii

Sanctuarul Victory din Brașov este locul în care 600 de câini fără stăpân vor avea condiții mult mai bune decât în adăposturi, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„După 27 de ani, adăpostul Victory s-a transformat într-un sanctuar pentru câinii neiubiți, nedoriți, câinii aruncați, bătuți, flămânzi, care au găsit acum o nouă casă. Am dorit foarte mult înființarea acestui sanctuar pentru a schimba ideea de a ține câinii închiși, sute de câinii în refugii, care seamănă cu închisorile”, a menționat președintele Asociației Milioane de Prieteni, Cristina Lapis.
Tot aici, în cartierul Triaj, în fostul adăpost al Asociației Milioane de Prieteni, s-a mutat și Adăpostul Public care era în cartierul Stupini. Astfel, și câinii care ajung la acest adăpost vor avea condiții mult mai bune.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.