Se deschide sanctuarul Victory din Brașov / 600 de câini fără stăpân vor avea condiții mult mai bune decât în adăposturi

Sanctuarul Victory din Brașov este locul în care 600 de câini fără stăpân vor avea condiții mult mai bune decât în adăposturi, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

„După 27 de ani, adăpostul Victory s-a transformat într-un sanctuar pentru câinii neiubiți, nedoriți, câinii aruncați, bătuți, flămânzi, care au găsit acum o nouă casă. Am dorit foarte mult înființarea acestui sanctuar pentru a schimba ideea de a ține câinii închiși, sute de câinii în refugii, care seamănă cu închisorile”, a menționat președintele Asociației Milioane de Prieteni, Cristina Lapis.

Tot aici, în cartierul Triaj, în fostul adăpost al Asociației Milioane de Prieteni, s-a mutat și Adăpostul Public care era în cartierul Stupini. Astfel, și câinii care ajung la acest adăpost vor avea condiții mult mai bune.